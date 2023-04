En los últimos días se empezó a propagar a la velocidad de la luz el rumor de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habían terminado su relación luego de casi dos años juntos. Aunque medios argentinos, conductores de programas de farándula y miles de comentarios en redes sociales indicarían que la pareja decidió separarse, lo cierto es que existen diversas versiones sobre lo que podría estar atravesando una de las parejas más famosas del momento.

Las especulaciones y chismes son el pan de cada día de Tini y Rodrigo, quienes se convirtieron en pareja en medio de todo el escándalo de separación del futbolista y su ex esposa, Camila Homs por allá en el 2021. A pesar de todo, lo cierto es que la pareja nunca ha dudado en mostrarse unida y celebrar su amor públicamente en Instagram, Twitter y demás redes sociales.

Sobre los rumores en redes sociales

Los rumores de una separación empiezan a germinar cuando los seguidores de ambos notaron que la pareja dejó de compartir contenidos sobre el otro en sus respectivas redes sociales . La última publicación de Tini fue el 25 de marzo, donde compartió una foto junto a De Paul. Por su parte, la última del futbolista fue el 21 del mismo mes, a través de una romántica publicación para felicitarla por su cumpleaños.

Por otro lado, muchos también resaltaron una inusual publicación de Alejandro Stoessel, papá de Tini, a través de un mensaje donde resaltó la increíble red de apoyo compuesta que tiene su hija. Acción extraña en él ya que en diversas ocasiones no ha podido estar en conciertos de Tini y aún así no hizo ninguna publicación al respecto.

“Hoy cerrás una gira por el interior del país y, nuevamente, en un estadio. No voy a poder acompañarte en esta oportunidad, pero estoy feliz de que tus amigas de toda la vida, el público y los fans que te siguen eligiendo y el equipo que te vio crecer y te ama, estén ahí”, expresó.

(Foto: IG @rodridepaul)

Sobre las especulaciones en programas argentinos

Sumado a ello, programas argentinos como “Implacables” empezaron a especular sobre las posibles razones que justificarían una crisis de pareja, si es que no una ruptura. De acuerdo a la periodista Susana Roccasalvo, De Paul mostró una actitud inusual en redes sociales.

“Cada vez que ella cumple un objetivo de reproducciones o de premios, Rodrigo de Paul la felicita tanto en Twitter como en Instagram (...) El nuevo álbum de Tini, Cupido, quedó en el top 5, todo un mérito, y él no la felicitó en ninguna de las redes sociales. Raro, porque él siempre se sube a todo lo que hace Tini para felicitarla”, comentó.

En ese sentido, el rumor tomó dimensiones cósmicas cuando en otro programa argentino una invitada afirmó que incluso De Paul habria vuelto con su ex Cami Homs.

“Yo tengo muchos amigos y muchas amigas en este ambiente, he trabajado un montón y conozco mucha gente que está alrededor nuestro, y pueden dar fe de que estoy sabiendo lo que digo. Si lo digo es por qué lo sé, y esto va a pasar. Lo va a oficializar, acuérdense de lo que digo. Yo te lo digo, cuando no va, no va. Lo dije hace mucho tiempo. Hace mucho. Incluso se lo dije a Don Alejandro, el padre de ella. Les avisé lo que pasaba. Que esa relación no iba y que él no era lo mejor para ella, que no le servía, que no le convenía. ¿Y qué pasó? ¡Lo que les dije! Ya verán, en poco tiempo se van a enterar de boca de ellos mismos”, vaticinó la invitada.

(Foto: IG @rodridepaul)

Por otro lado, también hay quienes defienden a la pareja afirmando que a pesar de no hacerse presente en redes, Tini y Rodrigo aún continúan juntos. Durante el programa LAM, la periodista Yanina Latorre negó rotundamente cualquier tipo de separación o crisis entre la pareja en cuestión.

“Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo viajando. En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y que no se mandaban fotos por Instagram. Una relación no se demuestra en Instagram chicos”, afirmó. “Tini el martes se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo”, añadió.

Fiel a su postura (como muchos otros que afirmaron lo contrario), la periodista afirmó que el enigmático mensaje de Tini en su concierto no era en referencia a su actual novio, sino al anterior, Sebastián Yatra. “Cuando ella cuenta qué la llevó a escribir el tema está hablando del ex, no está hablando de Rodrigo, está hablando de otro”, señaló.

El polémico discurso de Tini sobre el desamor

Aunque Tini nunca mencionó ni insinuó nombres, el mensaje que dio antes de cantar “Cupido” durante su concierto en Santiago del Estero generó una ola de rumores en los que aparentemente evidenció que estaría pasando por problemas en su relación con Rodrigo de Paul.

“ Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí . Y, una vez que salís de ahí, lo ves con el tiempo y de afuera, superándolo, hablándolo con tus amigas y con la gente que te quiere, lo podés ver con otra perspectiva y otra seguridad. Yo creo que lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo y está todo ese trabajo de volver a conocerse solo, sin esa persona, y sentir que sí podés. Salís demasiado fortalecida de esa situación”, expresó la argentina para asombro de sus fans, quienes instantáneamente empezaron a especular si se trataba de De Paul o Yatra.

La respuesta de Camila Homs y los rumores de infidelidad

Aunque no es ningún secreto que la ex esposa de Rodrigo ha mandado indirectas en las que desaprueba su relación con Tini, cuando le preguntaron si sabía de los rumores de la separación afirmó que no sabía nada al respecto y que su relación con el padre de sus dos hijos sigue manteniéndose igual.

Entre tantos rumores que pueden llegar a sonar inverosímiles, muchos coinciden en que si se tratara de un caso de infidelidad, quien la estaría cometiendo sería el futbolista argentino. Mientras que algunos afirman que se trata de Camila Homs (aunque ella misma lo haya negado), otros empezaron a involucrar a una tercera (¿o cuarta?) en discordia: la ex Casi Ángeles Eugenia “La China” Suárez. Este rumor se da a raíz de otro que afirma que Rodrigo y La China tuvieron un encuentro íntimo cuando éste se separó de Camila en el 2022, y que ahora revive luego de que la popular argentina terminara su relación con Rusher King y volviera a la soltería.

En fin, aunque hay tantas versiones sobre lo que pudo haber pasado entre Tini y Rodrigo de Paul, la única verdad es que ninguno de los dos ha confirmado o negado nada hasta el momento.