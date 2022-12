3 / 11

Las tendencias no son para todas y, ciertamente, no siempre son fáciles de combinar en el outfit del día a día. Aunque no sepas muy bien cuál es el estilo de esa persona, siempre acertarás con un bolso atemporal. Como este satchel de Crepier, cuyo diseño sutilmente elegante que nunca pasa de moda la hace perfecta para complementar sus looks, ya sea en la oficina o en una ocasión especial. Puedes adquirirla en las tiendas físicas de Crepier o a través de su página web www.crepier.com. (Foto: Crepier)