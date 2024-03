La popular Vanessa Hudgens confirmó lo que muchos sospechaban desde su romántica boda en diciembre del año pasado: ¡está embarazada!. Muy al estilo Rihanna, la ex estrella Disney anunció que se convertirá en mamá mostrando su avanzado estado de embarazo de la forma más icónica posible, posando en la alfombra roja de la 96ª edición de los Premios Oscar. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre su embarazo y el padre de su bebé.

Luciendo un ceñido vestido negro de cuello tortuga y mangas largas diseñado por Vera Wang, Vanessa Hudgens decidió confirmar en la gala de los Premios Oscar en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. que se encuentra en la dulce espera junto a su esposo y padre de su futuro bebé, Cole Tucker.

“Oscar 2024! Una para los libros”, comentó Vanessa en su perfil de Instagram al compartir varias fotos de su paso por la alfombra roja luciendo su embarazo. En cuestión de minutos, la publicación superó cientos de miles de Me Gusta y recibió saludos de felicitaciones de sus seguidores.

(Fotos: AFP)

¿Quién es Cole Tucker?

Cole Tucker es un jugador de béisbol profesional estadounidense . Conocido por su habilidad como bateador ambidiestro y por jugar en la Major League Baseball con los Pittsburgh Pirates y los Colorado Rockies. Además de practicar este deporte, también ha demostrado tener habilidades musicales al dominar la batería y la guitarra.

El joven deportista conoció a Vanessa de una forma peculiar. Según declaraciones de la actriz para la revista Vogue, ambos coincidieron en una sesión de meditación por Zoom durante la pandemia. Se empezaron a seguir en redes, Vanessa inició la conversación y naturalmente nació una relación que no dudaron en hacer pública.

Tres años de relación después, en febrero del 2023, Vanessa Hudgens y Cole Tucker decidieron comprometerse en una romántica pedida de mano frente a la torre Eiffel en París. “Sí, no podríamos ser más felices”, fue la frase que ambos citaron en redes al compartir algunas fotos del icónico momento.

(Fotos: IG @cotuck)

En diciembre de ese mismo año, la feliz pareja se dio el ‘sí’ a través de una íntima ceremonia en Azulik, la Ciudad de Las Artes, el hotel de lujo más sostenible de Tulum, México. “Sabía que era nuestro lugar. Sentí que me transportaban a algún tipo de utopía, como nada en lo que había estado antes. Fue caprichoso y mágico, y me enamoré”, revelaron en aquel entonces para Vogue Weddings.

Los meses siguientes, Vanessa compartió alegremente en redes diversos momentos de su nueva vida de casada. Si bien no dio nunca ninguna pista o indirecta sobre un posible embarazo, muchos seguidores empezaron a cuestionar la llegada de un futuro bebé debido a las fotografías de la actriz donde parece mostrar un ligero ‘baby bump’. Una especulación que la misma Vanessa no dudó en abordar públicamente. “No hagan suposiciones en ningún aspecto de la vida, especialmente sobre los cuerpos de otras mujeres”, dijo en una entrevista donde instó a la gente a ser más consciente al hablar de especulaciones de embarazo.

Desde entonces, lo único que se sabe sobre el futuro hijo de la recordada estrella de High School Musical y su esposo es la revelación y los saludos de felicitaciones que recibió feliz en los Premios Oscar. De momento, aún no ha dicho nada sobre el género o nombre del bebé.