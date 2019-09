Wedding planner, una profesión cada vez más requerida

Por: Marjhori Oyola



Hay parejas que tienen como sueño anhelado casarse y tener una boda de fantasía. Una decisión importante, de grandes planificaciones y del deseo por parte de los novios para que sus invitados recuerden ese día como uno inolvidable. Para ello, hay personas especializadas que suelen planear, organizar y cumplir todas las expectativas y deseos de los recién casados. Estos son los wedding planner que con su trabajo profesional pueden lograr que todo sea un éxito o un fracaso.

Organizan tanto la fiesta, la cantidad de invitados, la temática, la música, entre otras tantas actividades. En estos últimos años, los wedding planner, se han encargado de conceptualizar creativamente el sueño de los novios, pero todo depende de tres factores: “Primero, necesitas saber cuánto dinero puedes gastar, cuantos invitados quieres tener, si te vas a casar por civil o religioso, ya que encontrar iglesias en Lima es bien complicado. Estos tres factores son esenciales. También es importante el lugar donde realizarás el matrimonio; por ejemplo, si tienes una boda, la iglesia tiene que estar cerca para que la logística de los invitados sea sencilla”, así comenta Clavel Garibay, directora de Ventas y Marketing de Hoteles Marriott Perú.

A consecuencia de una gran demanda de bodas y falta de tiempo por parte de los novios, en el país hay varias casa de estudio como The Style Institute, Magnolia Aristondo Business School, entre otras que otorgan certificados y diplomados para lograr ser un gran profesional en wedding planner. Por ejemplo, en el año 2017, según datos de RENIEC e INEI se realizaron 90.806 inscripciones de matrimonios en todo el país. “El personaje del wedding planner ha ido creciendo cada vez más, porque las bodas tiene más producción; antes era mucho más sencillo, solo se contrataban las luces, la música y eso era todo. Ahora, se realiza con mayor producción con diferentes tendencias”, comenta Clavel.

Con el tiempo los wedding planner tienen que estar a la vanguardia y a la exigencia de cada novio, por ejemplo, están las novias millennials, definidas por Iris Díaz, wedding blogger y asesora de novias, como independientes, apasionadas, feministas, que están ahora queriendo imponer su voz y eso lo quieren reflejar el día de su boda. Díaz tiene su blog llamado: Champagne supernovia, en el cual ayuda a las novias a inspirarse presentándoles propuestas visuales, looks y tendencias en moda y decoración. “Lo que requieren lo novios hoy en día son las bodas de destino que se realizan fuera de ciudad y que está generando cambios en los servicios. Ven al país no solo como un destino turístico, sino de bodas. Hay cambios, porque ya no se van a casar en la ciudad donde ellos viven, ya no prefieren casarse en Lima o cerca como Cieneguilla, sino buscarán experiencias que duren una semana y eso es lo que la boda de destino les brinda. Eligen lugares como Máncora, Cusco, entre otras opciones", comenta Díaz.

PAQUETES MÁS PEDIDOS

Los wedding planner se encargan de optimizar los recursos de los novios, pero todo depende del presupuesto que los novios aporten. Según Iris, hay tres paquetes de elección para elegir a un wedding planner.



• El integral te ayuda a la organización de la boda un año antes. Por ejemplo, puede que aún no tengas la fecha, entonces te recomiendan cuales son las fecha más convenientes y los lugares donde te puedes casar. El costo va desde 7 mil a 10 mil soles.



• El servicio parcial es cuando los novios tienen la fecha, la recepción, el fotógrafo y te ayudan a concluir con las últimas coordinaciones.



• El paquete exprés consiste en la organización una semana antes o durante el mismo día de la boda. El costo va desde 2 mil a 3 mil soles.



Para Clavel, los precios para una boda dependen de la cantidad de invitados, por ejemplo, realizar una boda en el JW Marriott hotel puede costar un monto de 230 soles por persona, en el hotel Courtyard va desde 180 soles, en el hotel Sheraton desde 200 soles y todo depende al número de invitados. Esto incluye toda la fiesta, que los novios no se impacienten por la música, la comida, etc. pues es un servicio integrado donde los recién casados no se preocupan por nada.



OPCIONES DE CAPACITACIÓN

Es importante que los wedding planner se sigan especializando y aprendiendo cada vez más, ya que las tendencias suelen estar en constante cambio. Una gran oportunidad para estos profesionales es que podrán asistir gratuitamente al evento ´Infinitely Academy´ que organiza la cadena de hoteles de Marriott International en Perú, la Cámara de Profesionales de Eventos de Lima (CAPEV) y Magnolia Business School. “Se nos ocurrió la idea, ya que cada día los wedding planner son una figura importante en las bodas e hicimos una alianza con CAPEV y Magnolia para ser un apoyo para ellos y darles un conocimiento más amplio en diferentes segmentos de este mercado”, comenta Clavel.



En estas clases se presentarán tres expositores: Alberto Varea de Lumina, que se encargará de las tendencias en iluminación arquitectónica y decorativa; Irina Diaz de Champagne, que hablará del análisis del mercado de novias “millennials”, pues es importante saber qué es lo que buscan y qué les gusta a las novias; Jaime León Camacho, docente en universidades e institutos de servicios, quien hablará de la gestión de servicios en torno a eventos. Gracias a este evento los wedding planner se llevarán la experiencia de poder tener entrenamientos gratuitos, poder contribuir al continuo desarrollo de estos profesionales, seguir creciendo juntos, ofreciendo un servicio acorde con las nuevas exigencias de este mercado tan demandante.

DATOS:

Lugar: LW Marriott Lima- Av. Malecón de la Reserva 615, Miraflores.

Día: Lunes 16 de setiembre

Hora: 2:00 p.m. a 7:30 p.m.

Inscripciones: bodas.lima@marriott.com

*Clases gratuitas