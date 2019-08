Ximena Sariñana y un mensaje para la mujer: “no eres un objeto, nadie puede usarte”

Ximena Sariñana transmite autenticidad. Cada una de sus apariciones reflejan lo que sueña, el espíritu con que quiere contagiar al mundo: libertad, empoderamiento, decisión. Aquel mensaje perdido de que 'todas podemos llegar a ser quienes queramos', más allá de los límites sociales y estándares tradicionales.

Para ella, siempre hay tiempo para todo. Hace más de un año que es mamá de 'Franca', los últimos cinco meses ha cantando por distintas ciudades de Latinoamérica al ritmo de su nuevo disco 'Dónde bailarán las niñas', y en mayo de este año pintó su regreso al plano actoral grabando la serie 'Un día eres joven' en escenarios de nuestro país. Sin duda, la cantautora mexicana está brillando más que nunca.

En el marco de ello, Viù tuvo la oportunidad de compartir una conversación con la artista, discutiendo temas como las presiones de la era millennial, la atmósfera en redes sociales, el empoderamiento femenino y el 'ritmo' que la mueve hoy en día.

Cuéntame sobre tu regreso al mundo de la actuación, luego de casi diez años… ¿te sentiste temerosa, ajena al set de grabación?



¡Si! Al principio estaba muy nerviosa, quería hacerlo bien y que no me corran a la mitad (risas). Pero, la verdad es que el equipo, la gente, los actores, todo… todo sumó a que uno pueda relanzar mejor su trabajo, me dirigieron de manera fenomenal, el cast me apoyó muchísimo, todo resultó propicio para poder llevar mi personaje a la realidad.



¿Cómo ha sido meterte en la piel de un personaje rebelde como ‘Nina’? ¿Sentiste que contrastó con tu personalidad?

​Creo que Nina es para mí como un súper ideal. Es con lo que yo soñaba de más niña, acerca de cómo era ser artista (risas). Es una mujer muy auténtica, que sabe lo que quiere perfectamente bien y que tiene como un compromiso fuerte con esa forma de vivir y ser. Eso es algo que me parece increíble, y hasta envidiable, ya que no todos los artistas estamos en esa actitud siempre ¿no? también pasamos por momentos de mucha duda, de no tener el camino tan claro. La verdad, es que encontré muchas cosas con las que identificarme con el personaje, fue muy lindo de interpretar.

¿Y la experiencia general grabando la serie?



Me sentí acobijada, muy querida y apoyada. Todo el mundo se portó súper lindo con nosotros, se sentía la emoción de estar participando en un proyecto especial, al ser la primera serie producida por Movistar en Latinoamérica. Me sentí bastante parte de él, lo afrontamos con mucha responsabilidad. Además, ha sido una experiencia muy linda trabajar en otro país, en una ciudad nueva, y bueno, tuve la oportunidad de conocer un poquito más.

A todo esto, ¿Cómo percibes la representación femenina en el mundo de la actuación?

Creo que en la industria de contar historias, más que en la actoral (porque considero que en esta ya estamos más representadas), están surgiendo cambios. Ejemplo de ello es ‘Un día eres joven’, serie en la que la dirección, producción, el guion y gran parte del cast están liderados por mujeres, además de que las historias están enfocadas desde la perspectiva femenina. Es importante que pase cada vez más, sí, pero ya lo estamos viendo también en Hollywood, el cambio se está dando.



La serie hace hincapié en la atmósfera 'millennial' y la presión que genera la vida en tiempos de redes sociales. Personalmente, ¿cómo lo manejas?



La verdad es que se va transformando un poco lo que eres a lo largo de tu vida en las redes sociales. Al principio, cuando utilizaba las redes, me gustaban mucho justamente por la posibilidad de ser auténtico, de poder mostrar tu trabajo y tener una relación muchísimo más directa con los fans. Sin embargo, creo que hoy en día las redes no son lo que eran antes. Yo trato de aprovecharlas más que nada para tener una conexión directa con la gente que me sigue, mostrarles lo que soy, pero siempre guardando mi distancia a nivel emocional y personal. No comparto absolutamente todo, porque no va con mi manera de ser y tampoco con cómo me gusta vivir.



Además, 'Un día eres joven' replantea ciertas convenciones tradicionales vinculadas al papel de la mujer, como el hecho de casarse antes de los 30, o no dejar de ser madre... ¿qué opinas sobre ello? ¿te ha tocado vivirlo?



Afortunadamente vengo de una familia en donde estas tradiciones no existieron. Mi ejemplo a seguir, mi mamá, es una mujer que toda la vida mantuvo su carrera a la par que era madre. Siempre tuvo la iniciativa de perseguir sus sueños y de no dejar de alimentar esa parte que creo vital y fundamental para mí también; el de seguir tu pasión, y que tu útero no necesariamente defina toda tu vida, tus decisiones y tus sueños. En ese aspecto, yo he tratado de ser muy parecida a ella, y desde muy chica he tenido bien claro que es lo que quiero. Por eso, me siento muy afortunada de poder vivir de lo que hago, de ser una mujer independiente, que ha sido dueña de sus propias decisiones y que lleva la batuta de su carrera, sin dejar de buscar esta otra parte que también era importante para mí, la de encontrar con quién formar una familia.



-Sobre su otra pasión-

Yendo al plano musical, ¿cómo se sintió explorar nuevos ritmo en ‘Donde bailarán las niñas’?

Era algo que tenía muchas ganas de reflejar en mi nueva música, esta parte de mi personalidad. A mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho la noche, y quería, sobre todo, hacer canciones que como chica pudieras bailar por sus sonidos frescos, pero que a la par también la narrativa fuera un poco más feminista. Aludir que tú eres responsable de tu propio ser y de tus emociones, que no eres un objeto y nadie puede usarte. Para mí, fue importante hacer este tipo de disco, con un mensaje muy femenino.



Siento que el título de tu nuevo disco también actúa como un llamado a ‘preparar terreno para las nuevas generaciones de niñas en el mundo’ ¿verdad?…

¡Si! De hecho, me inspiré en el título masculino de discos muy buenos y muy mexicanos (en referencia a las bandas Molotov y Maná), en los que uno parodia al otro. Yo no necesariamente parodio, pero si hago un pequeño guiño al presentar una versión femenina de este disco. Luego de tanto ‘chavos’, ‘hombres’, y 'niños' hacía falta (risas). Buscaba plantear una pregunta muy importante hoy en día, ¿dónde están los espacios en los que las niñas se pueden desarrollarse libremente? ¿Dónde pueden soñar en convertirse en lo que ellas quieren ser? Con '¿Dónde bailarán las niñas?', trato de mostrar que ellas también pueden escribir sus propias historias, no la sociedad por ellas. Nadie tiene por qué decirles cómo es que tienen ser, ellas pueden llegar a grandes soñando como niñas.