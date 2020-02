Cuando decidieron tener un hijo Yiddá y Julián sabían que las cosas cambiarían tanto en sus vidas como en su relación. Y entre los aspectos que resaltan en #Dilo con Jannina Bejarano, la pareja confiesa que el colecho -práctica de dormir con los hijos- los hace sumamente felices. “Algunos nos critican, pero hacemos colecho, dormimos con Tomás” confiesa Julián. “Nuestro pediatra nos dice que mientras no nos afecte como relación está bien”. Yiddá añade que su pediatra también realiza ésta práctica que entre sus beneficios destacan la conexión más fuerte entre padres e hijo y mejor autoestima para el pequeño.

Pero entonces ¿cómo hace la pareja para no afectar su intimidad sexual? “Tenemos que usar cualquier parte de la casa que no sea nuestra habitación” revela Julián mientras que Yiddá añade, “somos como dos adolescentes con las hormonas revueltas”. La pareja también reconoce que el salir a fiestas o tomarse unos tragos hasta tarde es cosa del pasado. “Hemos llegado a decir en nuestro aniversario… ¡este año sí celebramos! Pero cuando llegamos a casa y lo vemos no nos podemos ir, nos cuesta mucho dejarlo”.

Tomás, el hijo de Yiddá y Julián de tres años y dos meses. (Foto: Instagram)

Probando leche materna y placenta

Y si hablamos de repartir los cuidados y tareas del bebé, de manera equitativa entre el padre y la madre, Yiddá y Julián son una muestra. De hecho, Julián cuenta que era el encargado de alimentar a Tomás mientras que Yiddá actuaba en Cumbia Pop y hasta probó la leche materna. “Ella me dejaba la leche congelada. El doctor me decía que debía calentarla a tantos grados y la tenía que probar en el brazo… Una vez yo no la sentía como a temperatura así que terminé probándola. ¡Es dulce!”, recuerda de manera divertida.

Julián Zucchi junto a su hijo Tomás. (Foto: Facebook)

Pero no solo probó la leche de Yiddá, sino también su placenta. “No es como que salió la placenta y hacemos un bife” aclara Julián. “Tiene todo un proceso, pasa por patología, se tienes que firmar documentos”, explica Yiddá afirmando que resultó muy beneficioso para ella. “Baje 18 kilos en dos meses. Estuve de súper buen humor, ¿o no?” le pregunta a Julián “¡Si! Cuando a mí me decían que en los primeros cuarenta días del postembarazo, la mujer es inimputable, que puede matar a una persona y no se le puede juzgar. Yo pensaba, si Yiddá sin embarazo es de temer, en esos cuarenta días que hago, ¿me voy a otro país?”, recuerda con gracia. Por eso, cuando ella le pidió que la pruebe, porque es una tradición que el padre lo haga, él no pudo negarse. “La probó y es deliciosa porque la hacen en jugo”, sentencia Yiddá.

Julián Zucchi revela que probó la leche materna de Yiddá Eslava y su placenta.

Cabe resaltar que la placentofagia es una práctica que busca beneficiar, mediante los nutrientes de la placenta, a la madre en la etapa postparto: disminuyendo los dolores y aumentando la producción de leche.

Durante la entrevista, la divertida dupla humorística jugó Impro en ABC y recrearon la discusión de una pareja que se ve manchada por la sombra de la infidelidad. Julián, que interpretaba el papel de un intachable esposo, recibe una sospechosa llamada y Yiddá le arma una temeraria escena de celos. También opinaron sobre el distanciamiento de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz al recordar la época de Combate.