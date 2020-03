Por Ximena Arrieta

Cientos de jovencitas rodean un hotel en Miraflores a la espera de ver a su estrella favorita Yuya. Gritan su nombre con la esperanza de que ella aparezca por la puerta o, al menos, las salude desde la ventana de su habitación. Algunas de ellas llegan con flores, peluches, llaveros o algún detalle para regalarle si consiguen verla de cerca.

¿Quién es esta persona capaz de causar tanto revuelo? No es una actriz, ni tampoco una cantante. Es Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, una joven mexicana de 21 años que alcanzó la fama en Youtube gracias a sus videos de maquillaje, peinados, manualidades y otros consejos.

“Yo no me siento una celebridad. En mis videos me muestro tal como soy, no hay un personaje. Soy solo una niña con una historia parecida a la de todas los demás”, dijo Yuya en exclusiva para Viú!. Esta es la primera vez ella visita nuestro país como invitada especial de la marca de maquillaje Cyzone y asegura que “regresaría mil veces”, además de llevarse lindos recuerdos del Perú.

El canal de Youtube de Yuya cuenta con más de 9 millones de suscriptores, convirtiéndola en la mujer con más seguidores en Latinoamérica. Sin embargo, lo más importante para ella no es la cantidad sino la estrecha relación que tiene con sus fanáticas. “Lo que más me gusta es que las chicas me consideren como su amiga, que se sientan identificadas conmigo porque hablamos el mismo idioma y soy como ellas”, cuenta.

Yuya llegó a Youtube hace cinco años por necesidad: su madre no tenía dinero para comprarle las brochas de maquillaje que tanto quería y decidió participar en un concurso enviando un video para poder ganarlas. Esa fue la puerta que la motivó a abrirse paso en el competitivo mundo del internet y alcanzar el éxito que tiene hoy e incluso llegar a publicar su libro “Los secretos de Yuya”.

La joven mexicana explica que los temas de sus videos nacen de las cosas que a ella misma le gustaría ver en internet, además de dar un mensaje positivo a sus seguidoras. Pero también reconoce que el camino no ha sido fácil. “Admiro mucho a las personas que hacen contenido en internet porque creo que el hecho de exponerte y seguir ahí a pesar de cualquier comentario es notable”.

¿Cuál es el secreto del éxito de Yuya? Para ella, se trata de hacer todo con amor y ganas. “El día que haga algo sin ganas, la gente se dará cuenta. Yo aprovecho el día a día y le pongo mucho cariño a mis videos y eso lo notan los demás. Hoy estoy donde estoy por ellos, me motivan y les estoy muy agradecida”.