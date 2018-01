Estas actitudes demuestran que tu pareja no ha madurado

- / -

Sus prioridades están de cabeza. Cuando los hombres son jóvenes, las ideas que rondan en su cabeza son diversión, mujeres, amigos, fiesta, etc. Conforme pasan los años, sus prioridades van cambiando y empiezan a pensar en su futuro, en la carrera, en establecerse y ser independientes, en tener una relación estable, etc. Será fácil darte cuenta si es que él ya se ha convertido en un hombre hecho y derecho o si es que aún es un adolescente, cosa que no te conviene. (Foto: Shutterstock)