¿Cómo afecta el frío a tu cabello y qué cuidados debes seguir?

Come alimentos ricos en vitaminas A, E, C y complejo B para proteger tu cuero cabelludo. “De las tres frutas que debemos comer al día, al menos una tiene que ser rica en vitamina C. También consume germen de trigo (1 a 2 cdas diarias), rico en complejo B, y polen (1 cdta diaria), que posee vitamina A”, indica la nutricionista Milagros Agurto. (Foto: Shutterstock)