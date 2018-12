Kenyi Coba

Es la vidente más conocida de nuestro país. A vísperas del Año Nuevo, buscamos a Agatha Lys para que comparta sus mejores cábalas signo por signo.

Apúntalas en un papel, en un block de notas o en tu celular porque estamos seguros que si las realizas, en el 2019 te irá de maravillas gracias a los consejos de la pitonisa.



Del 21 de marzo al 20 de abril. (Foto: Pixabay) Del 21 de marzo al 20 de abril. (Foto: Pixabay)

En el último día del 2018 llena tu casa de alegría, música y ponte a bailar para que te cargues de vibras positivas. Para el amor, enciende cuatro velas corazón y si deseas dinero, prende cuatro velas dólar ritualizadas para que en el Año Nuevo te vaya bien.



Otro elemento importante para ti, ariano, es la vela del arcángel San Miguel, quien te ayudará a alejar la mala vibra y los problemas de salud.

Antes que el reloj marque las 12, escribe en cuatro papelitos las cosas que deseas eliminar de tu vida. Quémalos y mentaliza que eso desaparezca para siempre. A la medianoche, sopla las cenizas y repite: “Te quemo y te destruyo, en el 2019 tendré éxito y orgullo”, seguidamente pide tu deseo.



Del 21 de abril al 21 de mayo. (Foto: Pixabay) Del 21 de abril al 21 de mayo. (Foto: Pixabay)

Lo primero que debes hacer para comenzar con pie derecho el 2019, es mejorar tu dieta y eliminar todo aquello que te intoxique el organismo, por ello debes tener cinco frutas de distintos colores en tu mesa, una plantita o un puñado de arena de playa.



Enciende la vela del Año del Cerdo (mejor si está consagrada con tu nombre) y en los primeros minutos del 2019, levanta la vela con tu mano derecha, y con la izquierda alza la maceta o arena y repite con fe: “Bienvenido Año del Cerdo, siembro en esta tierra abundancia y cosas buenas y que ninguno de mis deseos se pierda”.



Del 22 de mayo al 21 de junio. (Foto: Pixabay) Del 22 de mayo al 21 de junio. (Foto: Pixabay)

Realiza una lista con todas las cosas que deseas para el 2019, escríbelas y afírmalas. Enciende un incienso de canela y luces de bengala para limpiar tu casa.



Si deseas triunfar y protegerte de las malas vibras, el ‘poderoso talismán 7 poderes’ debes cargarlo en tu mano derecha y para que se te abran los caminos, en la otra mano coge la imagen metálica del arcángel San Miguel.

Cuando suenen las doce campanadas, repite a viva voz: “Abro las puertas de mi casa y mi corazón para que se vaya lo malo y venga lo bueno. Con este talismán me protejo y que se vaya todo lo viejo”.



Del 22 de junio al 22 de julio. (Foto: Pixabay) Del 22 de junio al 22 de julio. (Foto: Pixabay)

Regálate eso que siempre quisiste, pero no pudiste hacerlo en los primeros meses de 2018, hazlo. Si no puedes adquirirlo, dibújalo en un papel para que pueda hacerse realidad en el próximo año.



Hazte un baño de florecimiento, el cual lo puedes realizar en la ducha o con un atomizador que encuentres, pero alumbrado por dos velas del amor.



Después de rociarte con el baño, repite: “Me limpio, me limpio, me baño, me baño y atraigo todo lo que me quiero para el nuevo año”.

Del 23 de julio al 22 de agosto. (Foto: Pixabay) Del 23 de julio al 22 de agosto. (Foto: Pixabay)

No olvides sacar todo lo viejo de tu casa en los últimos días del año que se va. Dona esas cosas que no utilices, reúne una vela del amor junto con la del dinero y la de salud y protección.



Forma un triángulo con ellas y a las 12, repite: “Para el nuevo año pido amor, dinero, salud y protección. El universo me enviará todo porque es obligación”.



Del 23 de agosto al 23 de setiembre. (Foto: Pixabay) Del 23 de agosto al 23 de setiembre. (Foto: Pixabay)

Si es posible, pinta tu casa de colores llenos de luz, coloca plantas y flores dentro de ella para que absorban las buenas energías.



En tu mano derecha ten prendida la vela del Año del Cerdo de tierra’ y en la izquierda, enciende la del ojo turco para que te protejan.

A la medianoche repite: “Para todo el Año del Cerdo me concentro en el Ojo turco. Ahora nadie me detiene y conseguiré lo que busco”.



Del 24 de setiembre al 23 de octubre. (Foto: Pixabay) Del 24 de setiembre al 23 de octubre. (Foto: Pixabay)

El último día del año prepara tu mente y corazón para que el cambio sea tu palabra clave. Ten en tus manos las velas amarillas del Año del Cerdo, baila con la música más alegre que encuentres y repite: “A dos manos bailo, a dos manos en el Año del Cerdo. Que la abundancia venga a mí, ese será nuestro acuerdo”.



Del 24 de octubre al 22 de setiembre. (Foto: Pixabay) Del 24 de octubre al 22 de setiembre. (Foto: Pixabay)

Limpia tu aura para que recibas todo lo bueno del nuevo año. Es recomendable que la noche del 31, te zambullas en el mar o de lo contrario, báñate con anticipación en agua con sal.



Llegado el momento, aplícate el baño de florecimiento y prende tres velas del aspecto personal que desees mejorar (amor, salud o dinero) y repite: "Pido amor, dinero y salud para el 2019 porque contra mi florecimiento y la luz de mis velas nadie puede”.



Del 23 de noviembre al 21 de diciembre. (Foto: Pixabay) Del 23 de noviembre al 21 de diciembre. (Foto: Pixabay)

Agradece por todo lo que te pasó y lleva contigo ropa interior amarilla. Cuando sean las 12, abraza de corazón a quien tengas al lado sin importar el lugar donde te encuentres. De preferencia, que sea la persona más joven de tu alrededor.



Ten un arcángel San Miguel contigo y a la medianoche prende la vela del Año del Cerdo y repite: “El cerdo es abundancia y felicidad. Yo tendré el mejor año y de calidad, así es y así será”.



Del 22 de diciembre al 20 de enero. (Foto: Pixabay) Del 22 de diciembre al 20 de enero. (Foto: Pixabay)

Coge cuatro papeles y escribe lo que quieres alejar de tu vida, busca dónde enterrarlos (en la playa o una maceta), pero si no tienes dónde, tranquilo, simbólicamente tápalos con sal.



Prende tres velas del Año del Cerdo y repite: “Tres cosas hay en la vida y se lograrán para mí. Pongo bajo tierra lo que no me gusta y lo alejo de aquí”.



Del 21 de enero al 19 de febrero. (Foto: Pixabay) Del 21 de enero al 19 de febrero. (Foto: Pixabay)

Llama los pensamientos positivos y aléjate de los negativos. En los primeros segundos del 2019, abre tus brazos y mira al cielo, enciende la vela dólar en cada mano pata atraer el dinero y éxito en todos los aspectos diciendo: “Oh poderoso Señor del universo, tú que todo lo puedes, enciende esta luz en mi vida y que la campana del éxito al fin me suene”.



Del 20 de febrero al 20 de marzo. (Foto: Pixabay) Del 20 de febrero al 20 de marzo. (Foto: Pixabay)

Guarda agua florida, agua de rosas y agua de kananga para el último día de 2018. En ese mismo momento, visualízate inhalando sol y luego exhalando las cosas feas.



Date un baño de florecimiento, prende una vela del Año del Cerdo y repite: “Con las aguas me limpio, con el baño me lavo. En el Año del Cerdo, de todas maneras yo me consagro”.