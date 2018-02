Ale Fuller: "Amo mi profesión y voy a dar todo de mí para cuidarla"

Por Adriana Chávez.

​

Hay un nuevo integrante en la familia de Alessandra: un cachorro llamado Kai, que significa mar en hawaiano. Su novio, el actor argentino Pablo Heredia, se lo regaló hace cuatro semanas. El día de la entrevista, abre la puerta del departamento en el que vive -junto a su madre y hermana- y me recibe con una amplia sonrisa y con Kai en los brazos.

Ale lleva un ritmo de vida agitado y tiene mucho de qué hablar. Está grabando la novela "Te volveré a encontrar", que se transmitirá en octubre. Y el 1 de marzo estrenará "A tu lado", la película que protagoniza junto a Andrés Vílchez, su mejor amigo. "Estamos emocionados y felices, porque es un proyecto maravilloso para el que viajamos a República Dominicana. Grabamos en el paraíso, así que disfrutábamos cada día", cuenta.

Ella sabe que será poco probable que pueda tomarse vacaciones en los próximos meses, pero eso no la desanima. Para Ale, la felicidad es un estilo de vida que ha decidido seguir.

Y, aunque su juventud llama mucho la atención, a diferencia de lo que muchos creen, la actriz tiene los pies bien plantados en la tierra y una idea clara de lo que quiere para su futuro profesional.

- Tenías 10 años cuando descubriste la actuación...

Fue algo que llegó inesperadamente a mi vida. Vino una amiga de mi colegio (la compositora Nuria Saba) y me anunció: "Ale, vas a actuar en una obra de teatro". Y yo le respondí: "¿Cómo es eso? ¡Yo no soy actriz!". Me dijo: "Te va a encantar". Fui al teatro La Plaza a conocer a la directora de la obra "La Celebración", Chela de Ferrari, y ella me tranquilizó. Luego hice más teatro y me llamaron para hacer televisión.

- A los 13 años saliste en el programa televisivo "Clave uno: médicos en alerta".

En ese debut me dirigió Lucho Barrios, que me ha enseñado muchísimo, me ha hecho crecer y lo considero como un padre. Después de eso, grabé mi primera novela "Lalola", en la que interpreté a la hija de Cristian Rivero. Allí conocí mucho más el mundo de la ficción, lo que significa un proyecto así de importante y lo que se crea detrás de la cámara: una familia, un ambiente en el que todos se quieren y se apoyan. Así me fui enamorando más de la actuación.

- ¿Cómo hacías con el colegio?

Fue un poco duro. Cuando estaba grabando la novela, también tenía temporada de teatro y llevaba el ritmo de vida de una adulta. Mis padres amaban que hiciera lo que me gustaba, pero también querían que sea responsable y no abandonara mis estudios. Siempre me esforcé y eso hizo que me apoyaran tanto, porque veían que daba el 100% en todo lo que hacía.

​

- Siempre has sabido mantenerte alejada de los escándalos. ¿Cómo lo has logrado?

Amo mi profesión, por eso la cuido muchísimo. Atesoro mi carrera y voy a dar todo de mí para cuidarla y mantenerla en el lugar que quiero que esté. La tengo clara.

- ¿Qué es lo que no puede faltar en tu día a día?

La alegría, las risas. Uno decide o no ir tras la felicidad. A pesar de las adversidades que se presenten, no debe faltarte una sonrisa. A mí, una risa es lo que me llena el alma y lo que me recarga de energías para poder seguir con el ritmo de vida agitado que llevo.

​

- ¿Y el amor? ¿Qué tan importante es en tu vida?

La risa y el amor son los dos componentes claves en mi vida, van de la mano. Son la gasolina para levantarme a diario con ganas de dar lo mejor.

- ¿Qué significa Pablo para ti?

​Pablo es risas, amor, paz, mi compañero de vida. Somos un equipo. Nos impulsamos a sacar lo mejor de nosotros, nos apoyamos. Tenemos una relación sólida y sana, que nos hace crecer como personas y, lo más importante, nos hace felices. El amor verdadero implica respetar y cuidar al otro en todos los aspectos.

- ¿En qué piensas antes de enrumbarte en un nuevo proyecto?

Siempre pienso: ¿me hará feliz? Si no me llena al 100%, prefiero no hacerlo. Si no me da tranquilidad, tampoco. Y si no suma, opto por no realizarlo, porque cualquier cosa que decidas hacer tiene que sumarte en algún aspecto, a nivel profesional o personal, tiene que darte algún tipo de aprendizaje.

- Tienes más de 1.000.000 de seguidores en Instagram y más de 300.000 en Facebook. ¿Qué les dirías a tus seguidoras que sueñan con dedicarse a lo mismo que tú?

Que sigan sus sueños, por más que una persona les diga que no tienen talento o que no pueden hacerlo. En realidad, nada es complicado si tú realmente crees que puedes lograrlo. No hay imposibles.

Fotógrafo: Rafo Iparraguirre

Producción: Elefante Producciones

Maquillaje: Rossiebell Orbegoso para M.A.C Cosmetics

Peinado: Shirley Noriko para Masters of Hair

Asistente de foto: César Silva

Asistentes de producción: Gwen Manrique y Brian Polo para Elefante Producciones.