Alejandra Chávez: "El amor se demuestra en los momentos difíciles"

Por Jorge Chávez Noriega



Alejandra Chávez vive en el sexto piso de un edificio en Chorrillos, con vista al mar. Desde la sala de su departamento, la bahía de Lima parece integrarse a este espacio a través de sus ventanas como un cuadro hiperrealista. Alejandra cuenta que una de las cosas que más le fascina es conectarse con la naturaleza y, por eso, agradece la posibilidad de hacerlo a diario.



Acomodada en un sofá de cuero, la presentadora de televisión y fitness coach comenta que se levanta todos los días a las cinco de la mañana. Lo hace porque forma parte de su rutina de entrenamiento y estilo de vida. Y también, porque le gusta aprovechar el día al máximo. Las primeras horas, cuenta, la ayudan a organizarse mejor y a ver las cosas con claridad. Sobre todo ahora, que acaba de asumir la conducción del programa Diario de Carretera con un ajustado itinerario de viajes al interior del país, y por la importancia que tiene para ella el compartir su filosofía de bienestar y equilibrio a sus seguidores en Facebook e Instagram.



-¿Estar en la televisión era una de tus metas?

-Sentía que era algo que se iba a dar en algún momento. Trabajé muchos años como modelo, hice un montón de comerciales y ahora soy influencer. Hace unos meses me llamaron para hacer el casting y me encantó la idea, porque es un programa cultural y divertido. Así que me gustaría seguir en esto hasta donde se pueda.



-¿Cómo asumes tu posición de influencer?

-Comencé con el blog Lima Saludable hace cinco años. Surgió porque me apasiona mucho el tema fitness y la comida saludable, y se me ocurrió compartir lo que sabía con las personas que me seguían en redes. Y la experiencia ha sido linda en todo sentido. Que me digan que se sienten mejores personas, física y mentalmente, es algo que me motiva muchísimo. Siempre digo que para lograr una mejor versión de nosotros debemos empezar por aceptarnos y querernos.

-¿En qué consiste un estilo de vida saludable y cómo lo pones en practica?

-Todo comenzó porque en algún momento mi autoestima se vio afectada. En mi etapa como modelo, algunas veces, me pedían estar más flaca de lo que era y me obsesioné con eso. Comencé a comer poco y quería bajar de peso rápido… cosas de adolescente inmadura. Hasta que durante un viaje a China, en el 2011, por un concurso de belleza, conocí gente del mundo fitness y me cambió el chip al toque. Entendí que verte bien no se trata de una cuestión estética, sino de estar saludable.



-¿Te cuesta ser constante?

-Asumir nuevos hábitos no es algo que me cueste. Todos los días me despierto a las cinco de la mañana para hacer deporte, porque siento que necesito regalarle algo a mi cuerpo. A mí no me cuesta levantarme temprano, lo que me cuesta es ir a dormir tarde. Y con las comidas, no me restrinjo. Como poca carne, pero no soy vegetariana. Tengo una dieta en la que incluyo distintos alimentos.



-¿No has tenido momentos de debilidad en los que pensaste dejar de lado la rutina y la dieta?

-No, porque soy consciente de que es bueno para mí. A veces puedo tener flojera, soy un ser humano, pero finalmente me gusta hacerlo. Por eso, a todos los que quieren comenzar con el deporte, aconsejo que empiecen haciendo algo que les guste. Todos podemos tener treinta minutos libres, así que no hay excusa para no ejercitarnos y sentirnos bien. A larga, tu cuerpo te lo agradecerá.



Toma de decisiones



Para argumentar cada respuesta, Ale se toma un tiempo. Cuenta que se inició en el modelaje a los 15 años, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era algo que la apasionaba. “La vida te puede llevar por distintos caminos, pero está en ti descubrir cuál es el que debes seguir para alcanzar tus sueños”, asegura. Aunque su carrera como modelo la hizo conocer distintos países, como China o India, presentía que en algún momento iba a tomar otro rumbo.



Alejandra ganó el Elite Model Look Perú y representó a nuestro país en el certamen Miss International. Su trabajo empezó a ser reconocido en el medio local y en el extranjero, por lo que su agenda estaba copada de largas jornadas para hacer fotos publicitarias o grabar comerciales. Aun así, a pesar de los logros que estaba obteniendo, lo que ella en realidad quería era encontrar el medio para compartir sus conocimientos como fitness trainer, tras estudiar Nutrición Holística y Health Coach en un instituto neoyorkino. Internet se le presentó como una posibilidad y no la desaprovechó.



-¿Qué rescatas de tu tiempo como modelo?

-El modelaje me permitió ser más desenvuelta, valerme por mí misma, y me ayudó a que se me abran puertas. Gracias a mi trabajo me pagaba los estudios. Así que también me hizo una persona responsable, siendo bastante joven.



-¿Qué es lo que más disfrutas?

-Los viajes que hago con mi enamorado. Ambos somos deportistas y tenemos muchas cosas en común. Otra cosa que amo es mi conexión con la naturaleza. Me encanta el mar, siento que me relajo y desconecto. Es como una terapia.



-¿En qué se refleja el amor para ti?

-Creo que el amor se demuestra en los momentos complicados, cuando la persona que tú quieres está ahí, dándote su apoyo y no rehuyendo a la situación. Tengo una pequeña familia sin hijos, conformada por mi novio y yo. Vivimos juntos y nos apoyamos en todo. Consultamos nuestras dudas, me da su opinión siempre y si le parece bien, me lo dice, y cuando no, también.



-¿Qué es lo que más te motiva?

-Mi madre. Ella falleció hace un año, pero creo que si estuviera conmigo, estaría orgullosa de los pasos que doy. Se sacrificó mucho por sacarnos adelante a mi hermana y a mí y esa es la imagen que guardo de ella, además de todo el cariño y los momentos felices que nos dio. Estoy segura de que las situaciones difíciles son las que nos impulsan a seguir adelante.

Fotos: Rafo Iparraguirre

Dirección de moda y styling: Antonio Choy Kay & Gerardo Larrea.