La nueva Miss Colombia, María Fernanda Aristizabal, ya se encuentra en tierras peruanas y esta noche fue la invitada de honor de nada menos que nuestra Miss Perú, Alessia Rovegno en una mágica cena llena de comida, risas y novios.

Acompañadas de sus respectivas parejas, las candidatas a Miss Universo 2022 pasaron una velada inolvidable en un lujoso restaurante limeño. Alessia recibió a la reina colombiana luciendo un vestido largo azul noche al estilo ‘cut-out’ con un saco blanca en contraste. Mientras que María Fernanda asistió con un vestido mini de cuello alto y mangas largas de color negro.

Alessia recibió a la Miss Colombia junto a su novio, el músico y deportista Hugo García. A su vez, María Fernanda asistió al lado de su pareja, el fotógrafo colombiano Daniel Arango. (Foto: IG @alessiarovegno)

Ambas quedaron encantadas con la otra ni bien se conocieron, pues Alessia no tuvo más que halagos por su hermana de contienda: “Tan linda que eres!! @maferaristizabalu Qué bonito nos la pasamos 💗”, mencionó. Y la reina colombiana no se quedó atrás en elogios: “¡Gracias por ser la mejor anfitriona! Happy to meet my MUsister and Peru: tienen una reina maravillosa!”, resaltó.

El nuevo dúo dinámico de rubias disfrutó de una noche increíble comiendo deliciosos platillos flambeados en un restaurante local de lujo. Y así como Alessia quedó encantada con la velada, la Miss Colombia también lo hizo: “La hemos pasado delicioso. Estábamos comiendo, charlando y conociéndonos”, contó a sus seguidores en sus historias de Instagram. (Foto: IG @alessiarovegno)

Quién es María Fernanda Aristizabal, la Miss Colombia

María Fernanda Aristizabal es una comunicadora social y modelo que hace poco fue elegida Miss Colombia 2022 para representar a su país en la 71ª edición de Miss Universo.

Uno de los principales contenidos que la modelo disfruta compartir en redes es sobre Turismo, por lo que cuando llegó al Perú su primer destino fue el Cusco. En Instagram compartió mini vlogs y fotos de su visita por dos de las maravillas peruanas más imponentes: Machu Picchu y la Montaña de Siete Colores.