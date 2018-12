Amarillo, verde y rojo los colores recomendados por Agatha Lys para recibir el 2019

Es muy probable que ya estés preparando tu outfit para tu fiesta de Año Nuevo, pero ¿sabes exactamente qué color llevar puesto para que te vaya excelente en el 2019?



Agatha Lys nos recomienda qué tonalidades llevar puestas y recibir al año venidero para que nos contagie de su suerte y felicidad.

“El amarillo tiene que estar presente sí o sí. Es un color que atrae la suerte y ayuda en la toma de decisiones”, señala la vidente.



Este color típico de estas fiestas es muy buscado por quienes prefieren llevarlo en alguna ropa interior para atraer la buena suerte, pero si deseas innovar, puedes llevar un hermoso vestido en tonos dorados y flecos de Blu7 Vestidos, el cual te dará frescura y jalará miradas en tu fiesta de Año Nuevo.



Los flecos te darán un toque divertido al momento de bailar. (Foto: Facebook Blu7 Vestidos)

Pero el verde, el color de la esperanza y del dinero, también puede ser parte de tu look. Es ideal para comenzar, con buen pie, algo nuevo, como estudios o un nuevo proyecto personal.



También es común encontrarlo en ropa interior, pero esta tienda de ropa también te presenta un elegante vestido verde agua, el cual te dará elegancia y sobre todo, suerte para que te vaya bien en el año venidero.



Un sutil tono verde agua es la base de este elegante vestido para tu fiesta de Año Nuevo. (Foto: Facebook Blu7 Vestidos)

Amor, ese sentimiento que todos buscamos, es caracterizado por el color rojo, que no puede faltar en las celebraciones de Año Nuevo. Lo encontramos en velas, decorados, bolsitas de la suerte y, cómo no, también en ropa interior, pero llevarlo puesto ese día con un divertido vestido no tiene pierde.



Blu7 Vestidos te ofrece un vestido a base del rojo, la cual tiene encaje en la falda y un suave tono de este color. Es ideal para tu fiesta en alguna discoteca o lugar cerrado, pues te dará comodidad y suerte en el amor para el 2019.



El encaje es el hermoso detalle en el vestido para que te llenes de amor en 2019. (Foto: Facebook Blu7 Vestidos)

Así que ya sabes, innova y deslumbra en tu fiesta de Año Nuevo con estas propuestas a base de los colores recomendados por Agatha Lys. Te aseguramos que todo te irá bien en el 2019.