Cómo te irá en el amor en setiembre, según tu signo del zodiaco

Tauro: Los días de este mes se te pasarán volando. Sabes que la persona que tienes al lado hace que el tiempo parezca irreal. Que esto no te juegue en contra, deja de preocuparte por el futuro y disfruta al máximo el presente. Si están un poco distantes, no hay nada que un detalle no pueda arreglar. (Foto: Shutterstock)