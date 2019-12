El/amarillo es el color tradicional que llevamos los peruanos en Año Nuevo. Se dice que da buena suerte. Para el diseñador Yirko Sivirich, el amarillo también es un color perfecto para usar durante el verano.

Según/el experto en moda, para cerrar el año puedes utilizar un polo o blusa con un pantalón blanco de tela fresca. Puede ser lino o si gustas algo más oscuro, caqui es la opción ideal. También va muy bien con el color negro, pero por ser verano es mejor utilizarlo con colores claros.

Si/optas por un total look, Sivirich dice que la apuesta debe ser por un vestido amarillo, no en dos prendas, y para completar tu outfit usa unos zapatos de taco en color nude. En cambio, si el calzado que llevarás es de color amarillo, combínalo con vestidos altos o pantalones anchos. Los primeros favorecen a las chicas de baja estatura, mientras que los otros a las altas. No olvides las prendas escotadas porque estilizarán tu figura.

El/amarillo es un color alegre, llamativo e ideal para recibir el año 2020 cargada de buenas vibras.