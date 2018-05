El traje: el atuendo que no puede faltar en tu armario esta temporada Ya sea que lo uses con zapatillas para un look casual o con stilettos para una ocasión más formal, el traje es el atuendo que no puedes dejar de usar esta temporada.

Recorre la galería y descubre distintos trajes para lucir esta temporada. (Foto: Shutterstock)

Onda monocromática. Atrévete a lucir de un solo color. Si optas por colores fuertes asegúrate de combinar el traje con un zapatos neutros. (Foto: Shutterstock)

Full cuadros. Combina tendencias y opta por los cuadros escoceses, incluyendo el príncipe de gales. Añade un accesorio de color para resaltar el look (Foto: Shutterstock)

Con estampado. Arriésgate y luce un traje con estampado. Floral, a cuadros o de estampado tribal: elige el que más se acomode a tu estilo. (Foto: Shutterstock)