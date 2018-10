Básica infalible: atrévete a usar la camiseta blanca para ir al trabajo

Si hay una prenda que no puede faltar en tu closet, es la camiseta blanca. No solo es un básico imprescindible para un look sporty, sino que, junto a los accesorios adecuados, puede formar parte de outfits más formales.

Opta por una totalmente blanca y sobreponle una casaca jean; elige una con estampado y agrégale accesorios en colores complementarios o inclínate por una con un mensaje original.

En la galería que acompaña esta nota, te proponemos tres outfits con camiseta blanca para que elijas según tu estilo.