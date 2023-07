Si había una pareja dentro del mundo de Hollywood que tenía muchos fanáticos y estaban a la expectativa de su relación, eran Becky G y Sebastián Lletget. La cantante y el futbolista derrochaban amor en apariciones públicas y redes sociales donde los fanáticos de ambos no dejaban de brindarles apoyo y desearle éxitos en su relación. Así mismo, en diciembre del 2022 el internet estalló con la propuesta de matrimonio de LLetget a Becky y con ellos terminaban de confirmar el gran amor que se tenían; sin embargo, meses después salieron a la luz rumores de que el futbolista le habría sido infiel a la estrella, hecho que el mismo Sebastián confirmó en su cuenta de Instagram.

Becky G no salió a dar revelaciones o detalles al respecto, tampoco dejó en claro si es que continuaría su relación, lo cual dejó en duda al no borrar las fotos junto a su prometido en su cuenta de Instagram y no fue hasta una entrevista con la revista People en la que rompió el silencio sobre su situación actual. “Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, comentó la artista.

Además, la intérprete de “Sin Pijama” brindó una importante reflexión sobre el amor propio. “El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, mencionó la estrella, quien por primera vez habló sobre un tema relacionado al amor.

Infidelidad de Sebastian Lletget

Becky G y Sebastián Lletget se convirtieron en tendencia tres meses después de su compromiso cuando una cuenta anónima publicó una foto de la pareja con un mensaje que dejó boquiabierto a más de uno. “Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no miento!, el único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, decía el mensaje del post.

Los rumores corrieron por varios días hasta que el propio futbolista aclaró la verdad, diciendo que las publicaciones de la cuenta anónima tenían más mentiras que verdades, pero que asume la responsabilidad de sus actos. “Sé de corazón que no podría haber alcanzado mucho del crecimiento personal y profesional, además de atravesar los retos en mi vida, sin el amor y soporte de Becky a mi lado. En las últimas semanas, durante un momento del que profundamente me arrepiento, 10 minutos de falta de razonamiento resultaron en un complot de extorsión”, mencionó.