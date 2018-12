Ella es Ángela Ponce, la primera mujer trans en participar en el Miss Universo

El pasado 29 de junio Ángela Ponce hizo historia en Europa y en el mundo entero. La joven transexual de 27 años fue coronada como Miss España y así, empezó su camino hacia uno de los concursos más representativos del mundo de la belleza: el Miss Universo. Su candidatura no solo rompe los estándares de la industria, sino que pone sobre la mesa los temas de igualdad, diversidad, respeto y amor propio que debieron revisarse hace mucho.

Ángela nació en el pueblo de Sevilla, ubicado en el sur de España, donde cultivó su amor por la moda y belleza trabajando en pasarelas andaluzas desde muy joven. A los 24 años recibió el título de Miss Cádiz 2015 e intentó participar en el Miss Mundo, pero en ese entonces no recibían mujeres transexuales, así que su sueño fue frustrado. Hoy, es una de las candidatas en el Miss Universo 2018, uno de los primeros concursos en aceptar mujeres transexuales, y su presencia pisa con fuerza.

En un mundo manejado por las redes sociales y una cultura hater, resulta interesante que un certamen de belleza marque la pauta hacia el respeto y la igualdad. Su victoria como Miss España y su participación en el Miss Universo dejan un precedente claro: algo está cambiando. Su candidatura abre las puertas a la igualdad y respeto hacia la comunidad LGTBI y sirve como ejemplo para millones de mujeres transexuales que son oprimidas por el bullying y la violencia día a día.

"Estar aquí me da la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente. Hay personas que por el simple hecho de que yo esté aquí continúan viviendo, ese es mi orgullo", declaró la modelo a la agencia EFE sobre la alta tasa de suicidios dentro del colectivo trans.

Hoy la motivación de Ángela va más allá de representar la belleza de una mujer, su mensaje es de paz, inclusión, respeto y mucho, pero mucho amor.

"En mi caso no debo ganar por mí, sino por toda la gente de España y alrededor del mundo para que la situación cambie. Pero ya no sólo por el colectivo LGTBI, sino por simple humanidad porque todos vamos a ser padres y no sabemos cuándo nos va a tocar. No soy una Miss más que quiere la paz en el mundo, ya que tengo un mensaje muy poderoso de tolerancia, ilusión, respeto, amor por uno mismo y amor por los demás. Quiero hacer todo eso con la bandera de España", dijo en una entrevista con el diario español El País.

La modelo participará representando a España en el Miss Universo 2018, que se llevará a cabo este domingo 16 de diciembre en Tailandia.