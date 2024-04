Hace unas semanas, Fanvue (plataforma de suscripción líder en creación de contenido y herramientas IA, más conocido como el Only Fans de la IA), anunció el debut del programa global de premios World AI Creator Awards que tendrá como evento central el Miss IA , el primer concurso de belleza que premiará con una suma total que supera los 20 mil dólares a los creadores de la modelo más bella hecha al 100% con inteligencia artificial. Una propuesta innovadora que promete crear más oportunidades tanto para el rubro de la belleza como para la tecnología.

Toda oferta responde a una demanda. Es una ley universal que traspasa las fronteras de la economía y que ahora llegó al mundo de la belleza. Cada vez queremos ver más cosas nuevas. Nuevos rostros. Nuevos perfiles que nos permitan conocer nuevos tipos de belleza y formas de experimentarla. “La industria del Beauty es una de las sub-industrias que actualmente está invirtiendo en la implementación de soluciones de AI para ofrecer cada vez más, mejores experiencias y atender de forma diferenciada a sus clientes”, explica Rosana Gómez Quintana, directora global del Centro de Excelencia Retail en Softtek.

El primer arribo de la IA al universo beauty fue para ofrecer una mayor personalización (como en el cuidado de la piel y el cabello), experiencias virtuales inmersivas y para identificar tendencias. Y aunque la cosmética enfocada en el cliente sigue siendo un campo prometedor, llama la atención que el protagonismo del momento se lo esté llevando este nuevo perfil: modelos generadas por inteligencia artificial.

(Foto: Fanvue)

La IA y los certámenes de belleza: un nuevo mundo de oportunidades

Crear una mujer con inteligencia artificial que parezca tan real hasta el punto de engañar a futbolistas y grandes empresarios que intentan hacer una conquista vía DM en redes no es cosa fácil (el caso de Emily Pellegrini, famosa modelo creada por IA). Hacer que los pixeles cobren vida a través de este perfil puede ser un proceso desafiante al involucrar una serie de requisitos que combinan conocimientos técnicos, recursos computacionales, datos de alta calidad, entre otros factores. Un combo que de ser bueno, podría significar el nacimiento de una reina de belleza por IA.

Un perfil que supondría nuevas oportunidades de diversidad y representación al tener la capacidad de ofrecer una más amplia gama de características físicas, étnicas y culturales que pueden no estar tan fácilmente disponibles en modelos humanos tradicionales . “Un hito significativo”, según la experta de Softtek, pues también supone el reconocimiento de la capacidad de la IA en la creación estética (modelos tan impactantes y convincentes que muchos las llegan a confundir con personas reales), el desarrollo de la creatividad y habilidad técnica al premiar la apariencia.

Y aunque la belleza y la tecnología son los principales factores para determinar quién será la primera Miss IA en la historia; la influencia social en redes también jugará un rol clave para el panel de jurados compuesto por personas reales (Andrew Bloch, experto en marketing y Sally-Ann Fawcett, experta en reinados de belleza) y modelos generadas por IA (Aitana Lopez y Emily Pellegrini).

De acuerdo a Manuel Torres, director de Content Studio, la creación de este certamen de belleza también supondría una nueva oportunidad para el campo del marketing. Contrario a la creencia de que una influencer creada específicamente para crear contenido y conectar en redes pondría en peligro el trabajo de las influencers reales, Torres revela que en realidad no supondría un verdadero problema porque no habría punto de comparación. “ No creo que la existencia de creadores de contenido elaborados por IA genuinamente pueda destronar o quitar terreno a los de carne y hueso. La conexión con las personas y el contacto humano es algo que la inteligencia artificial aún no puede resolver ”, afirma.

(Fotos: IG @fit_aitana, IG @emilypellegrini)

Peligros potenciales: ¿nuevos estándares de belleza?

Si bien la inclusión de modelos generadas por IA supone grandes oportunidades para las industrias de la tecnología, comunicaciones y belleza; al ser algo nuevo, también implica nuevos escenarios que podrían considerarse negativos.

La tecnología avanza el doble que las cuestiones sociales. Aún en pleno 2024, como sociedad, todavía nos enfrentamos a desafíos éticos y morales que ni la inteligencia artificial pueden resolver . Veámoslo así: Si el 1% de las mujeres (modelos) dictamina el canon de belleza, ahora el 0% (las IA) lo haría. Una idea extrema, pero no tan alejada de la realidad pues la celebración de estos nuevos perfiles a través de un concurso de belleza podría amplificar estas preocupaciones relacionadas a la presión social y los problemas de autoestima asociados a la imagen corporal así no sea su objetivo inicial. La realidad supera la ficción. En este caso, las expectativas idealistas de cómo deberían influenciar las modelos hechas por IA.

Y por si no fuera suficiente, las mujeres sumarían otra preocupación más con el potencial uso indebido de la inteligencia artificial. Recientemente visto en el caso de Fabiana Sevillano, influencer española que denunció que Alba Renai, influencer española generada por IA le había plagiado una foto. Un plagio muy obvio que al volverse viral en redes hizo que la cuenta de la presentadora virtual fuera desactivada. El caso no llegó a extremos como por ejemplo el delito de pornografía, pero sí representa parte del peligro latente que perpetúa estereotipos de género, objetivación y sexualización que cada vez se ve más en redes. Ante ello, la experta de Softtek afirma que la responsabilidad de los creadores e involucrados en el tema es vital. Abordarlo de manera responsable y ética para garantizar que haya inclusión, respeto y beneficios para todos es el ideal según explica la experta de Softtek. Un principio que defienden Fanvue y los jurados responsables del certamen, pues afirman que, no se trata de alentar la belleza estereotipada, sino de ser la oportunidad para mostrar nuevos perfiles femeninos con alto nivel de representación.

Lastimosamente, la IA ve a la imagen de la mujer como el estereotipo del cuerpo hegemónico, con una actitud pasiva, con una profesión enfocada únicamente en el placer y el cultivo de la imagen física. ¿Los responsables? Nosotros. El internet. El mundo virtual. Un problema que, dicho sea de paso, fue abordado en estudios recientes (como el informe Human Beauty according to Artificial Intelligence) que concluyeron y denunciaron que la gran mayoría de modelos generadas por IA no hacen más que amplificar los nocivos estándares de belleza.

Y como nada es blanco y negro cuando hablamos de temas tan controversiales como el uso de la inteligencia artificial y la belleza, lo único que podemos esperar es que ahora que es un nuevo tema en agenda, se combatan estos desafíos sociales con el verdadero desarrollo de modelos hechas por IA más inclusivas y diversas que representen lo más cercano posible lo compleja, diversa y subjetiva que es la belleza femenina.