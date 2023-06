El secreto de Georgina para lucir espectacular en cada alfombra roja por fin ha sido revelado. Alojada en el exclusivo Hotel Martinez, la influencer más popular de España mostró el paso a paso de su preparación para asistir al Festival de Cannes. En la intimidad de su habitación, Georgina se mostró animada y conversadora sobre todo lo que le gusta hacer mientras se prepara para la esperada alfombra roja.

En bata, peinada y con una genuina sonrisa en el rostro, Georgina Rodríguez se animó a mostrarle a Vogue España el paso a paso de su proceso de preparación para asistir a la alfombra roja del estreno de la película L’été dernier en el Festival de Cannes. Como este año se convirtió en embajadora de L’Oreal Paris, Georgina mostró el paso a paso de su ‘look beauty’.

Acorde al brillante vestido dorado que iba a llevar, eligió un maquillaje sutil para hacer contraste. “Como el vestido tiene mucho protagonismo y resalta mucho, quiero que sea en tonos tierra y muy natural”, explicó a su team de maquilladores. ¿Las metas de Georgina? Resaltar su mirada y tapar un brote de acné. Un sencillo pedido con el que muchas, por fin, pueden identificarse.

Mientras iban emparejando su tono de piel y le arreglaban de su peinado semirrecogido (una apuesta poco usual en ella), Georgina se animó a contar algunos detalles sobre el flamante vestido dorado cubierto de cristales que escogió (la primera vez que luce este color en una alfombra roja). Una exquisita pieza de alta costura confeccionada a mano y creada por Ali Karoui, el diseñador de Túnez que desde hace varios años hace exclusivos vestidos de gala para ella. Tan solo tres semanas antes del festival, el diseño elegido empezó a cobrar vida, según cuenta Georgina.

Y no solo dio información detallada de su outfit, sino también dio algunas de sus apuestas favoritas a la hora de maquillarse. “ Prefiero una buena hidratación con una buena crema y un buen sérum antes que llevar mucho maquillaje ”, reveló. “ Me siento segura con poca base. Me gusta dejar mi piel casi como es ” agregó. Una preparación que contrastó con el maquillaje natural compuesto por sombras marrones y labios delineados y rellenados con un tono nude ligeramente más claro.