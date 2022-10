6 / 6

La nostalgia de los años 2000 ha vuelto para quedarse y el maquillaje no es la excepción. Lo bueno de esto es que recrear esos looks dosmileros no requiere mucho esfuerzo. Tan solo con tomar tu color favorito de sombras ya tienes el maquillaje casi listo (eso sí, asegúrate que sea un color que destaque tu mirada). Ahora, lo que tienes que hacer es simple. Con la ayuda de una brocha difuminadora aplica el color por todo el párpado móvil y también extiende las sombras a la línea inferior de tus pestañas. Complementa con rubor, un brillo labial ligero y lucirás un look como la misma Kendall Jenner. (Foto: IG @kendalljenner).