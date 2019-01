Belleza: 8 consejos para que tu perfume dure todo el día

Todas tenemos un perfume cuya fragancia nos identifica, nos levanta el ánimo y aumenta nuestra belleza. Sin embargo, es un clásico que en la mayoría de ocasiones este aroma disminuya con el paso de las horas hasta perderse por completo.

Y no todo recae solo en su aplicación, podría ser que el aroma de tu perfume esté desapareciendo más rápido por el lugar donde lo guardas o porque su tiempo de vida ya terminó.

▷ Aprende a elegir la fragancia perfecta para cada tipo de ocasión



▷ 5 lecciones de belleza que debes saber antes de cumplir los 30

Es hora de hacer un cambio. Pon en práctica los consejos 'beauty' de a continuación y notarás poco a poco los cambios que produce en la durabilidad de tu perfume favorito. ¡Toma nota!

1. ¿Cuándo aplicarlo? El momento perfecto para perfumarse es saliendo de la ducha, luego de que hayas secado tu piel y antes de vestirte.



2. Hidratarse es esencial: aplica una crema hidratante en la piel antes del perfume, que no tenga olor o pertenezca a la misma línea de aroma. Tener la piel ligeramente húmeda ayudará a fijarlo.



3. Adiós manías: hay un acto al que muchas estamos mal acostumbradas, y es el de frotarse ambas muñecas luego de aplicar el perfume. Evítalo, pues la fricción que produces hará que las moléculas más fuertes del perfume se desvanezcan más rápido.



4. Puntos clave: las muñecas, el cuello, los codos interiores, detrás de las rodillas, los tobillos y las pantorrillas son puntos de pulso donde la fragancia es más duradera. Si aplicas vaselina previamente, duplicarás el efecto.



5. No agites: sacudir la botella de perfume antes de aplicarlo es otro error que solemos cometer. Hacerlo solo dejará que ingrese aire externo, disminuyendo su tiempo de vida.



6. Fíjate dónde lo guardas: también es costumbre tener a los perfumes en cuarto de baño, pero lo que pasamos por alto es que la humedad es negativa para ellos. Este factor solo hará que su aroma se debilite, y que su descomposición sea más rápida.



7. No tires la caja: aunque no lo creas, conservar tus perfumes en su caja puede mejorar su efecto y alargar su tiempo de vida. La luz del sol y el calor alteran sus componentes y degradan su aceite.



8. Tiempo de vida: el tiempo de vida de un perfume es de dos y tres años, dependiendo del porcentaje de sus componentes. Si posee más de origen natural, su caducidad será más pronta; pero al tener menor cantidad de químicos protegerá tu piel.

​