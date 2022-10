4 / 6

Probablemente este look se lleve el reconocimiento a la tendencia más viral del año. Y cómo no lo sería si las 'it girls' Hailey Bieber, Emily Ratajkowski y Kendall Jenner lucen este este maquillaje casi a diario. Basta con tener los labios bien exfoliados, una base de color muy natural y un excelente gloss o brillo labial. Sobre esto último, tal vez sea momento de invertir en ese producto que ha rondado tu mente por mucho tiempo y que te funcionará perfectamente para tu día a día. (Foto: IG @haileybieber).