Janet Leyva no es nueva en el mundo de los certámenes de belleza. Su talento y especial caminata en la pasarela la han llevado a triunfar en diferentes escenarios locales y también internacionales. Ahora, ha dado el siguiente salto en su carrera de modelo a Miss Grand Perú 2022. Hoy se encuentra en Indonesia, donde el apoyo de su público es clave para que pueda seguir avanzando en la competencia.

En este momento, nuestra adorada Janet se encuentra en la ciudad indonesia de Jakarta, cumpliendo con todos los desafíos y competencias del exigente concurso Miss Grand International 2022. A través de sus redes sociales, hemos podido ver un poco de lo que viene siendo este importante momento en su carrera.

De hecho, hace un día nos deslumbró con un atuendo nacional que probablemente haya dejado sin palabras a más de una. Como una diosa dorada, Janet Leyva subió a la pasarela y dio su mejor presentación para el jurado, un panel de especialistas que elegirá a sus los diez mejores looks.

La etapa de votación para llevarse el título a ‘Mejor traje nacional’ llegó a su fin ayer a la media noche y el apoyo del público fue clave. En la segunda ronda de certamen se volverán a abrir las votaciones y tan solo con darle ‘like’ o compartir la publicación que te dejamos aquí abajo, Janet podrá llevarse el reconocimiento a uno de los mejores trajes típicos y así, seguir brillando en el certamen de belleza.

La joven de 24 años de edad realmente tiene una trayectoria impecable y un futuro prometedor. Representó al Callao en el Miss Perú 2018, quedó entre las cinco finalistas y así llegó al certamen internacional Top Model of the World 2018 en el que nos llenó de orgullo y obtuvo el primer título para el Perú. Su alcance internacional ha llegado a tal nivel que es de las pocas peruanas que ha desfilado en el New York Fashion Week.