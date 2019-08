Belleza: descubre el labial que dará la hora esta temporada | VIDEO

Esta temporada el rosa será el nuevo rojo. Originales tendencias de maquillaje se asoman para la próxima estación y una de ellas consagrará al tono arrebol en un básico de nuestra rutina glam. Bajo la premisa ‘Be Dior’, ‘Be Pink’, la línea makeup de la maison francesa ha reinventado su colección de labiales Addict Stellar Shine, prometiendo sumar la cuota ‘shiny’ a cualquier look de belleza.

En el marco de ello, Viù tuvo la oportunidad de conversar con el maquillador Nicolas Berreteaga, único peruano en formar parte del Team Pro de Dior Makeup. A continuación, sus mejores consejos y tips de maquillaje para tener en el radar la próxima temporada.

¿Cómo dar con el tono perfecto?



El señor Dior decía que las mujeres no tienen por qué renunciar a todos los colores y llevar uno solo. Sin embargo, estamos acostumbrados a que muchas veces nos digan ‘este tono te sienta, este no’, y cuando por fin encontramos nuestro tono pues tenemos que usarlo hasta el día del juicio final (risas).



Hoy en día, las cosas ya no se manejan así. Las mujeres latinas son camaleónicas. Pueden ser una mujer diferente temporada tras temporada, usando colores diferentes. Bajo esta línea, recomendaría probar desde los icónicos rojos y rosas románticos hasta los ultra nude y corales intensos.



Tres productos infaltables en el makeup diario



Hay tres productos que yo considero son no negociables si hablamos de maquillaje. Primero, el polvo compacto. Con este producto puedes crear una historia de color natural o dramático, luciendo siempre una piel perfecta. Segundo, un labial rojo, para cualquier mujer que crea en la seguridad de sí misma. Este es un esencial para cambiar en un solo paso un maquillaje diurno en uno nocturno. Por último, y centrándonos en los 'items' de temporada, creo que es esencial un labial de efecto oily gel, con acabado hiper glossy en tono rosa sería ideal para lucir looks más casuales y relajados.



¿Cómo complementar un beauty look de labios glossy?



Si tienes en cuenta el balance, hay una regla importante que no se puede obviar: si cargas los labios, no cargues los ojos, y viceversa.

Si cargas los labios, recomiendo ir hacia algo gráfico en los ojos, como por ejemplo un ‘french eyeliner’, que es dramático pero fino. O, en su defecto, emplear una máscara de pestañas que te dé un efecto ‘spiderlashes’ con volumen. Como paso siguiente, aplica blush, ya que es infaltable para armonizar el rostro.