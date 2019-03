La belleza no tiene edad: conoce la primera agencia de modelos mayores de 45 años

Fue creada por el fotógrafo Igor Gavar y ahora es una de las iniciativas más atractivas y exitosas en la industria del modelaje mundial. Hablamos de Oldushka, una agencia de modelos rusa que solo contrata a personas mayores de 45 años- hombres y mujeres- rompiendo así los estándares de belleza que se manejan en el resto de agencias del mundo: en donde los jóvenes menores de 20 años son los más buscados: mientras más jóvenes, mejor. En Oldushka el panorama es distinto, muy distinto.

La agencia tiene como fin principal demostrar que la belleza no tiene edad y que no se extingue jamás. Por eso, la mayoría de sus modelos tienen 60 años, cabello blanco, y mucha sabiduría en su mirada. Además, suelen elegir personas que no hayan trabajado antes en el mundo de la moda, pues buscan rostros frescos.

La iniciativa ha sido todo un 'boom' en la industria del modelaje y la moda mundial que- actualmente- atraviesa un cambio significativo: un momento de mayor apertura para distintos tipos de cuerpo, colores de piel y edades. Es la era de la reivindicación de todas las formas de belleza...¡ya era hora!

