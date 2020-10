Es la firma de belleza del momento…y está más cerca de ti de lo que crees (literalmente, en tu farmacia más cercana). Cerave, una firma de productos de cuidado de piel de farmacia, se ha agotado en Estados Unidos, después de volverse viral en redes sociales como Tik Tok, gracias a la gran popularidad que ha alcanzado entre la Generación Z por ser muy efectiva.

La marca, que lanzó su primera línea en el 2005, surgió como un aliado de los dermatólogos, quienes la recomiendan a sus pacientes como parte de su tratamiento. Al inicio, la marca lanzó únicamente tres productos- un limpiador facial y dos tipos de cremas hidratante- y no fue hasta el 2008 que iniciaron a ampliar su oferta. La idea siempre fue posicionarse dentro de la industria como una firma masiva de cuidado dermatológico.

Por ello, el empaque de los productos es simple, con distintas tonalidades para diferenciar los tratamientos; para que así los dermatólogos puedan recomendar de modo más fácil, el producto ideal a sus pacientes. A diferencia de las grandes marcas de cuidado de la piel, como Lacome o La Mer, Cerave es una firma de farmacia con enfoque médico, lleva un empaque sencillo y carece de grandes campañas publicitarias; razón por la que su reciente popularidad entre los más jóvenes ha llamado mucho la atención.

Entonces, ¿cómo sucedió el despegue? No fue hasta esta cuarentena- y el gran boom de la red social Tik Tok- que Cerave pasó a convertirse no solo en un producto efectivo, sino también “en tendencia”. Hyram Yarbro, un youtuber americano de tan solo 16 años, fue uno de los responsables del ascenso de la marca. Yarbro, quien se ha vuelto un gurú del cuidado de la piel- y sus más de seis millones de seguidores lo confirman- es fanático de Cerave debido a sus niveles de efectividad y a su precio moderado (si la comparamos con firmas que lideran la industria como Estee Lauder). Por ello, los productos de la firma no paran de aparecer en sus videos de recomendados, logrando que miles de jóvenes alrededor del mundo se atrevan a probar la firma.

Junto a Yarbro, varios influencers de belleza se han vuelto fanáticos de la firma y han publicado en Tik Tok; sus reseñas o tutoriales utilizando los productos de la marca. El resultado ha sido imparable: Cerave ha registrado 300% más de engagement en sus redes sociales en los primeros meses de este año, a comparación del 2019. Incluso, la firma se ha convertido en la más rentable del grupo Loreal- quienes la adquirieron en el año 2017- destronando a grandes nombre como LaRoche-Posay.

Al parecer, la generación más joven busca opciones efectivas a precios moderados, en lugar de lo que se ve o vende mejor. Así, las firmas que siempre han encabezado la lista de las preferidas en cuanto a cuidado de belleza se refiere; empiezan a perder protagonismo frente a las que prometen mejores ingredientes, mayor cantidad de productos y a un precio más sostenible (los empaques de Cerave suelen ser grandes, por lo que contienen suficiente producto para que dure unos seis meses). Una propuesta que resulta bastante interesante para tiempos como estos, en los que comprar de modo consciente va ganando cada vez más adeptos. Entonces, ¿te atreves a probarla?

