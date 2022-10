¿Es posible rejuvenecer el rostro (o prevenir las señales de envejecimiento) sin pasar por el quirófano? Para tu sorpresa (y la mía) sí es posible. Precisamente, Walter Marrou, médico cirujano egresado de la USMP y especializado en cirugía plástica me contó todo acerca de las técnicas de belleza no invasivas, los productos que se usan (bótox y ácido hialurónico) y las recomendaciones a seguir con cada tratamiento.

—Ahora existen diversas alternativas a la cirugía estética. ¿Cuál es el tratamiento con mayor demanda actualmente?

El más común es el tratamiento de bótox. Este es un procedimiento que se realiza utilizando un producto llamado toxina botulínica que lo que hace es paralizar los músculos de expresión de manera selectiva. Es decir, únicamente en los puntos en los que se aplican las inyecciones. Al paralizar el músculo de forma precisa, este ya no se contrae y la piel pegada al músculo no se arruga y así disminuyes las arrugas dinámicas que principalmente se forman en la frente, entrecejo y patas de gallo. Algunas marcas de bótox funcionan mejor que otras y actualmente en el mercado las de mejor prestigio son las americanas y japonesas”. En mi caso, prefiero colocar la dosis mínima y necesaria en puntos específicos con el fin que las pacientes no queden con el rostro paralizado, sin expresión o que se vean incapaces de levantar las cejas.

Foto: Walter Marrou

—¿Cómo suele ser el proceso para realizarse uno de estos procedimientos?

Normalmente, las pacientes llegan al consultorio, me explican que es lo desean tratarse, las evalúo en ese momento, tomo algunas fotos en las que se maximicen las expresiones. Luego se arma una pequeña historia clínica con algunas preguntas, les explico como funciona el tratamiento por el que se hayan decidido, siempre precisando cuantas unidades del producto serán aplicadas y en qué zonas en concreto. Si la paciente desea, se puede realizar el procedimiento en ese mismo momento o se agenda una cita para un día en específico.

Luego de 7 días recién se pueden notar algunos cambios gracias el procedimiento y el efecto al 100% se nota a partir del día 15. Después, el bótox entra en un periodo de 3 a 4 meses de estabilidad y a partir del quinto mes comienza a disminuir. Al sexto mes, ya no te queda nada de bótox por lo que es recomendable aplicarlo dos veces al año

Foto: Walter Marrou

—¿Qué cuidados específicos se debe tener posteriormente a aplicarse bótox?

Se recomienda no recostarse por completo por cuatro horas para prevenir los movimientos involuntarios y que exista alguna presión en el rostro que pueda provocar que el bótox se reabsorba y no tenga ningún efecto en el rostro. También debemos evitar presionar fuertemente o realizar masajes profundos en los puntos del rostro donde se realizó el procedimiento.

Foto: Walter Marrou

—También se suele trabajar con ácido hialurónico en estos tratamientos. ¿Cuál es la diferencia de esta sustancia versus el bótox?

La toxina botulínica sirve para tratar arrugas dinámicas , es decir las arrugas que se marcan cuando haces alguna expresión en específico. El ácido hialurónico tiene un uso completamente distinto. Se emplea para tratar depresiones o surcos. Por ejemplo, los que están ubicados en la zona nasal y van hasta la boca. En esa área se puede colocar unas unidades de esta solución y así atenuar el aspecto de los surcos. Otra función del ácido hialurónico es dar proyección y volumen a ciertas áreas como labios, mentón, pómulos y ojeras.

Foto: Walter Marrou

—¿Y cuánto dura el ácido hialurónico?

Depende de la densidad del producto y existen tres tipos. El menos denso se utiliza para áreas donde la piel es más delgada (como labios y surcos nasoyugales) y puede tener una duración de nueve meses a un año. El de densidad intermedia se usa para tratar los surcos nasogenianos y dura entre un año a un año y tres meses. Finalmente, el ácido hialurónico más denso se emplea para dar proyección y definición a determinadas áreas y tiene un efecto durante un año y seis meses.

—¿Cuál sería un presupuesto aproximado para realizarse alguno de estos tratamientos?