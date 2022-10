Regresa Model of the Year, el concurso de modelos número uno en el Perú. A tan solo una semana de iniciar los castings en cuatro ciudades del Perú, conversamos con Stephanie Schiller, co fundadora del certamen que inició junto a Natalie Vértiz, Miss Perú 2011.

—La convocatoria se viene anunciando hace algunas semanas y la selección de concursantes ya está por comenzar en unos días...

Sí, el 22 de octubre es el casting aquí en Lima, el 23; en Trujillo, el 24; en Cusco, y el 25; en Arequipa. De hecho, no es la primera vez que recorremos diferentes ciudades de nuestro país en busca de la siguiente ganadora. En 2019 también llegamos a Trujillo, Arequipa y Pucallpa, dando así la oportunidad de crecimiento al mercado del modelaje peruano pues sabemos que el potencial es muy alto. En el 2020 desarrollamos el concurso de forma virtual y únicamente en Lima por eso y el año pasado decidimos no realizar una convocatoria por la situación de salud que atravesamos y la coyuntura política.

—Model of the Year se ha convertido en la competencia nacional más prestigiosa que busca un nuevo rostro para la industria del modelaje. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí?

Nosotras (Stephanie Schiller y Natalie Vértiz) justamente creamos este concurso pensando en que hoy en día el Perú no se encuentra tan posicionado como otros países en lo que respecta a modelaje y el acceso a esta carrera. Por ejemplo, para las chicas que viven en provincias es muy difícil llegar a Lima para hacerse notar en la industria y eso fue en lo que pensamos junto a Natalie cuando fundamos la escuela de modelos Model Lab y esta plataforma Model of the Year.

—Enfocándonos en la edición de este año ¿Qué novedades tienen preparadas?

Este año estamos volviendo con el reality que hicimos en el 2019. Van a poder ver a Natalie Vértiz viajando a las 3 ciudades y haciendo los castings para encontrar a las finalistas. Luego, viene la competencia donde las 10 finalistas realizan retos con diferentes marcas como Xiaomi -auspiciador oficial del concurso- o Nosotras que son marcas muy alineadas a lo que queremos transmitir con este concurso. Hoy en día ya nos venimos dando cuenta que las medidas ya no son una limitante para las modelos. No tienen por qué ser extremadamente delgadas ni altísimas. Ahora valoramos mucho más la actitud y la presencia en la pasarela.

—¿Cómo se eligirá a la nueva ganadora de Model of the Year?

La dinámica consiste en una serie de retos mediante los cuales se eliminarán a 2 concursantes en cada ocasión hasta que conozcamos a las 3 finalistas del concurso. Ellas serán las que lleguen a la final que se realizará en el Real Plaza el 23 de noviembre. Para seguir el concurso, tendrán que estar atentos al canal de YouTube de Model of the Year y el de Natalie Vértiz. La transimisión de la final será en vivo a través de las redes oficiales del concurso y las de Natalie.

—La organización y logística de un concurso de esta magnitud debe ser compleja. ¿Qué es lo que te llena de energía para seguir con este proyecto año a año?

Cada vez que hacemos el concurso es súper gratificante ver como las ganadoras y finalistas logran impulsar su carrera. Actualmente, algunas de nuestras ex concursantes están en grandes ciudades como Barcelona y París, ya forman parte de desfiles, tienen contratos con agencias internacionales e incluso trabajan con diseñadores.