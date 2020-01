Las personas que deciden teñirse el cabello tienen que darle ciertos cuidados para que el color se mantenga, luzca brilloso y lo más natural. Para ello, el portal ‘Enfemenino’ comparte estos consejos.

1. Protégelo del sol. Este es el consejo más importante, proteger tu cabello del sol, la radiación solar que llega hasta tu cabello, modifica y desgasta su tono. Para ello cada que estés muy expuesta al sol utiliza un protector capilar, en el mercado existe una gran variedad estos productos.

2. No laves tu cabello todos los días. Hacerlo muy seguido ocasiona que tenga un tono opaco, pierda vitalidad y brillo. A menos que tengas un pelo muy graso, limita lavarte el cabello a dos veces por semana.

3. No lo laves con agua caliente. Hazlo con agua fría, no solo porque no es agresivo con el tiempo, sino también porque mejora la circulación sanguínea y provoca que el cabello crezca más sano y fuerte. El calor es el enemigo número uno del brillo del tinte.

4. Opta por remedios naturales. Para mantener el color de tu tinte puedes elegir remedios naturales, como el tinte con henna, este tinte natural reaviva los pigmentos de color, reduce la caspa y regula la producción de sebo.

Otra opción es el aceite de semilla de uva, solo mezcla tres o cuatro cucharadas con aceite esencial de romero. Aplica la combinación en tu cabello antes de lavarlo y déjalo actuar quince minutos antes de meterte a la ducha.

5. Usa productos específicos. En el mercado hay champús y mascarillas especiales para cabellos teñidos que ayudan a fijar mejor y más el color del tinte. Eso sí, elige productos que no tengan sustancias agresivas como los sulfatos.