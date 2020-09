La rutina de belleza coreana ha ganado cientos de seguidores en el mundo gracias a sus grandes beneficios en la salud y apariencia de la piel del rostro. Constituida por 10 pasos sencillos de recordar, entre los que destaca el uso de mascarillas, sérums y aceites esenciales, esta tendencia ‘beauty' promete conquistar a aquellos que se encuentran en la búsqueda de una piel sana y radiante.

La cadena de tiendas Aruma, presenta en la actualidad 17 categorías y más de 3000 productos por locación. Su variada propuesta contempla; maquillaje, cuidado del cabello, cuidado de la piel, dermocosmética, mundo natural, mascarillas, higiene, fragancias, mundo spa, entre otras. A esta propuesta, integran la línea de productos de belleza coreana, respondiendo a la especial relevancia que esta rutina ha cobrado en los últimos meses, sobre todo en cuidados del rostro DIY (házlo tú mismo).

Con más detalle, la rutina de belleza coreana es conocida por incluir 10 pasos básicos para el cuidado de la piel: desmaquillar los ojos, limpiar la cara, exfoliar la piel, tonificar, aplicar esencias faciales, ampollas, mascarillas, crema para los ojos, hidratar y, por último, colocarse una crema o mascarilla de noche.

Algunos influenciadores locales ya incluyen este tipo de 'beauty items’ dentro de sus rutinas diarias, como Carolina Cubas, Martin Catalogne, Camila Juliá, quienes también han compartido en redes sociales cuáles son sus productos favoritos. Aquí algunos:

● Crema facial de noche Panda’s Dream – Tony Moly

● Gel hidratante 99% Aloe Vera – Holika Holika

● Bálsamo limpiador facial Clean It Zero- Banila Co

● Crema facial hidratante de huevo – Too Cool for School

● Crema de manos – Duft & Doft

Existen opciones entre hidratantes, tónicos, limpiadores faciales, bálsamos labiales, mascarillas, parches de ojos, bandas para nariz, cremas de mano y cuerpo y body splash. Lo particular de estos productos además de la presentación, son los ingredientes que incluyen en su propuesta. Encontramos mascarillas y cremas hechas de 99% Aloe, otros a base de huevo, el cual presenta grandes propiedades y beneficios para la piel. Además de contar con un empaque atractivo y representativo de la cultura coreana, el rango de precios es amplio, desde S/7.90 hasta S/129.00.

