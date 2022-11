Durante mucho tiempo, el cabello con rizos o texturizado ha sido tratado como si visualmente no fuera estético, atractivo ni ordenado. Los prejuicios y estereotipos implantados en la sociedad han llevado a que más de una mujer se cuestione si su tipo de cabello es el “ideal” y termine por alisarlo. Y muchas veces esto pasa por no saber exactamente como sacarle el máximo potencial. Definitivamente, un cabello especial merece un cuidado especial. Por eso, en conversación con la fundadora de Zamba Pisando Tierra -la peluquería especializada en melenas con rizos y cualquier tipo de textura- te revelamos todos lo datos para que tus ondas y rulos vivan su mejor vida.

La peluquería peruana especilizada en rizos, rulos y afros

Como nos cuenta Lorena Villacriz, fundadora de la peluquería Zamba Pisando Tierra, desde que inició con su emprendimiento -que en un primer momento era completamente gratuito-, siente que su tarea siempre ha sido hacerle saber a las personas que su cabello natural es más que suficiente. “Yo empecé este proyecto saliendo de una depresión personal y buscando ayudar a las personas a través de su cabello, haciéndoles entender que es hermoso tal como es”.

Foto: Viú

La novedosa peluquería ubicada en el distrito de Lince lleva 8 años empoderando los rizos de mujeres, hombres e incluso niños. “He atendido a pequeñitos que he visto crecer y atravesar etapas de bullying por el simple hecho de tener el cabello texturizado”. En este proceso de emprender y perseguir su pasión, Lorena se ha ido educando en todo lo que respecta a las melenas curvilíneas. “Juntaba mi dinero para poder llevar cursos que he hecho fuera. El primero fue en Colombia, luego en Nueva York, Miami y Brasil. Ahí me inspiré de los mejores estilistas del mundo y reafirmé mi amor por cuidar el cabello”.

“Siempre he escuchado a las personas de cabello rizado renegar de su melena. La gente de la comunidad texturizada, rizada, afro y ondulada lucha mucho con el estigma que ellas mismas -y la sociedad- tienen sobre su cabellera. Creen que su cabello no es bonito, que está desordenado, que no es presentable y tristemente en muchos lugares te valoran solo por como luce tu cabello”, comenta Lorena.

En esta peluquería todo cabello rizado, ondulado o afro es bienvenido, no importa la edad. “El primer paso cuando entras a Zamba es: hablemos y cuéntame tu historia. Desde ahí empieza. No somos solo una peluquería, somos un lugar donde vienes a encontrarte y recuperar tu identidad”.

Foto: Viú

El servicio en este salón especializado se caracteriza por la calidad y nivel de profesionalismo en los detalles. Con una duración de dos horas y media a tres horas, la experiencia en Zamba es realmente transformadora para las clientas. “El proceso es tan personalizado que no podemos realizarlo en menos de tres horas. Desde que empezamos a conversar, pasamos por el lavacabezas y enseñamos que temperatura de agua usar o revisamos si el cuero cabelludo de la persona presenta alguna patología, todo es una rutina”, cuenta la fundadora del salón de belleza. Además, un aspecto clave de esta peluquería es su trabajo colaborativo con dermatólogos y tricólogos.

Un mensaje de empoderamiento y aceptación a través del cabello

Muchas veces, para las personas de melena rizada ir a la peluquería significa “ir a un lugar donde te van a alisar el cabello y te enseñarán como cuidarlo”. Y tal como menciona Lorena Villacriz, las peluquerías exclusivas para cabello rizado no existían hasta que ella decidió lanzar al mercado Zamba Pisando Tierra.

Foto: Zamba Pisando Tierra

Con el objetivo de visibilizar la revolución del cabello con textura, la emprendedora peruana pasó por diferentes espacios para hoy por fin establecer la casa a la cuál llama “El rincón rizado”. “ Este es un lugar en el que puedes sentirte como en casa, con ese calor y amor del hogar al que siempre recurrimos para recargarnos de energía. Un lugar dónde podemos sentirnos más bellas y valoradas, en el que buscamos romper con estereotipos y demostrarle al mundo que nuestro cabello es bello y merece respeto. Mi tarea es enseñar a todas las personas texturizadas a valorar, cuidar y demostrar al mundo que nuestro cabello también es parte de nuestra identidad” , relata Villacriz.

Cuidados especiales para el cabello rizado

Mientras más rizado, el cabello es más seco porque el recorrido de la lubricidad no se da de forma uniforme. Desde que existe una curvatura, ya se está dificultando el cuidado del cabello.

Foto: Getty Images

La experta en rizos afirma que el cabello texturizado requiere un cuidado sumamente especial. Una de las claves para proteger los rizos y evitar su rotura consiste en no utilizar un champú muy fuerte ni agresivo ya que esto afecta el manto hidrolipídico de nuestro cuero cabelludo. Este tipo de cabello necesita mucha más hidratación que los cabellos lisos, por lo que las mascarillas son esenciales en una rutina semanal. Saber identificar cual es la ideal para el tipo de rizo que tengas será fundamental. Puedes elegir entre mascarillas hidratantes, nutritivas y de proteínas.

Foto: Getty Images