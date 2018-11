Este es el corte de la temporada, según Ariana Grande

Dicen que cuando una mujer cambia de look es porque ha cerrado un capítulo en su vida y así lo confirma Ariana Grande. La cantante juvenil ha transformado su cabellera radicalmente: ha dejado atrás su larga melena y ahora luce un tamaño medio entre el 'long bob' y la melena XL que le va a la perfección.

Desde que la cantante está en el medio, siempre ha lucido una coleta XL. De hecho, ese es el peinado que la caracteriza. Sin embargo, luego de terminar su compromiso con el actor Pete Davidson, Grande ha dado vuelta a la página. No solo ha lanzado el tema 'Thank you, next', dedicado a todos sus ex enamorados, sino que además ha dejado su antiguo look atrás.

Siguiendo los pasos de Kourtney Kardashian, la también actriz ha optado por un nuevo tamaño de cabello que parece se impondrá esta temporada. Aquí te dejamos la imagen de su nuevo look. ¿Te atreverías a llevarlo?