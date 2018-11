Desde que tengo uso de razón me gusta rizar mis pestañas y aplicarles rímel. De hecho, es mi paso favorito de todo el proceso de maquillaje diario: me ayuda a enmarcar mi mirada y convertir a mis ojos en el foco de atención. Como toda beauty addict, ¿puedo pedir algo más? Pues bueno, resulta que sí.

La primera vez que escuché sobre las extensiones de pestañas, por el año 2016, sentí una curiosidad enorme. Me pregunté cómo se verían en mi rostro y si me causarían algún problema o no (principalmente si se me caerían mis pestañas naturales). Así que, este año, decidí probarlas en su versión clásica y ya llevo aproximadamente 5 meses con ellas.

De mi experiencia, solo puedo decir cosas positivas. No se me han caído mis propias pestañas, me han salvado de más de un compromiso para el que no estaba lista sin ellas y no he recibido más que comentarios positivos de mis compañeros y colegas. Sin embargo, considero que es vital conocer todos los aspectos de este tratamiento estético antes de realizarlo para que nada te tome por sorpresa.

Por eso, esta nota es una pequeña guía de todo lo que necesitas saber si tú también quieres arriesgarte a probar las extensiones clásicas de pestañas. ¿Estás lista? Aquí va.

¿Cómo es el procedimiento?

Lo primero que debes saber es que necesitas paciencia. Y mucha. El procedimiento demora entre 1 hora y 1 hora media aproximadamente, en la que debes permanecer echada en una cama, boca arriba y con los ojos cerrados. Sería ideal que lleves audífonos para la ocasión o te eches una siesta.

El primer paso es elegir qué tipo de extensiones son las adecuadas para tu ojo. La experta evalúa el color (desde rubias hasta negras),grosor y curvatura de tus pestañas naturales y luego te da algunas recomendaciones sobre las extensiones que son mejores para ti. Después, debes decidir qué es lo que estás buscando. ¿Qué look quieres conseguir? ¿natural o recargado? ¿muy rizadas o no tanto? ¿con efecto rímel o clásicas? Debes estar muy segura de lo que deseas para quedar contenta con el resultado final.

Una vez que eliges el tipo de extensiones, la experta coloca una suerte de parches en tus ojos, para no intervenir las pestañas inferiores por error, y empieza a colocar las extensiones con un pegamento quirúrgico. Debes asegurarte que este sea hipoalergénico y de la mejor calidad. Esto último es vital.

¿Duele o no?

No. Absolutamente nada. De hecho, deberías preocuparte y consultar a la experta si es que te duele el procedimiento, pues no es lo normal. Lo único que puede suceder es que abras los ojos antes de lo previsto y te arda un poco porque el pegamento aún no ha secado. No lo hagas.

¿Cuáles son los cuidados que debes tener?

Varios. Ten en cuenta que este tratamiento va a requerir mucho de tu tiempo y preocupación. Lo primero es no tener contacto con el agua en esa zona, maquillarte o exponerte al vapor durante las primeras 24 horas. "No debes echarles rímel ni tampoco rizarlas. A la hora de desmaquillarte, es preferible usar productos no oleosos como el agua micelar", señala Brunella Muñoz, dueña de Liberella Studio, centro especializado en belleza.

Además, en el cuidado diario es importante peinarlas todos los días con un pequeño cepillo para mantenerlas ordenadas y con curvatura.

¿Cuánto tiempo duran?

Eso depende. Las pestañas durarán más en la medida que las sepas cuidar y sigas todas las indicaciones detalladas anteriormente. Sin embargo, también varía mucho según la fortaleza y resistencia de tus propias pestañas naturales.

"Las extensiones de pestañas pueden durar muchos años con retoques cada mes", detalla Rodrigo Díaz, experto en extensiones de pestañas y con propietario de DLash. "Se recomienda que al año exista un descanso de uno a dos meses para que las pestañas naturales vuelvan a crecer", añade.

¿Puedes aplicar rímel sobre las extensiones?

No y no lo necesitas. Realmente con lo bien que se ven las extensiones, no es necesario añadirles máscara de pestañas. Además, no es muy recomendable que lo hagas pues maltratas las extensiones y también tus pestañas naturales.

"Si les aplicas rímel, vas a manipularlas mucho para poder retirar el producto luego y eso las maltrata", aclara Muñoz.

¿Se te caen las pestañas naturales?

No y no deberían. Es decir, se caen las pestañas naturales en su ciclo regular de vida pero no por la extensiones. Como sabemos, nuestras pestañas mudan constantemente y la única diferencia ahora es que se caerán junto a las postizas que llevas pegadas. Pero si notas que se caen muy seguido, entonces algo anda mal.

Las razones de una caída desmesurada de pestañas durante este tratamiento pueden ser dos: mal procedimiento o mal pegamento. "No deberían caerse porque las extensiones se colocan de uno a uno y medio milímetros de las raíz de la pestaña, es decir no afectan su caída", comenta Díaz. "A su vez, se utiliza un pegamento de calidad que es hipoalergénico y que lleva no más de un 0.05% de formaldehído, la cantidad correcta de un pegamento de buena calidad y que no afecta tu salud", asegura.

¿Cuáles son los beneficios? ¿y las desventajas?

Los beneficios saltan a la vista. Preocuparte en las mañanas por tu maquillaje diario se convierte en algo del pasado. Las extensiones te dan la facilidad de estar lista a cualquier hora y en cualquier lugar. Además, te ahorran el tedioso procedimiento de desmaquillarte luego de echarte máscara de pestañas pues ya no la necesitas.

Y en cuanto a las desventajas, la verdad es que depende de la persona. A algunas mujeres les incomoda llevarlas en el día a día, aunque no es mi caso. Lo que sí puede resultar fastidioso es el proceso de retoque, pues hay que estar pendientes antes que las pestañas empiecen a presentar vacíos y no luzcan nada bien.

¿Las puedo retirar cuando quiera?

Sí y en cualquier momento que desees. "Se retiran con la ayuda de un gel que disuelve el pegamento sin necesidad de maltratar tus pestañas naturales", comenta Estefanía Adanaque, experta en extensiones de pestañas del centro Max Lashes.



¿Cuánto cuestan?

Eso varía según el salón donde te las hagas. Eso sí: recuerda siempre que lo barato sale caro, así que si encuentras este tratamiento a muy bajo precio es mejor que lo pienses dos veces.

En los salones citados en esta nota los precios van de 150 a 390 soles. En Liberella Studio el procedimiento cuesta 150 soles y el retoque varía desde 60 hasta 80 soles dependiendo el tiempo transcurrido desde el tratamiento inicial. En Dlash encuentras el tratamiento a 200 soles y el retoque a 100, mientras que en Max Lashes las extensiones de pestañas cuestan 390 y las extensiones 150 soles aproximadamente.