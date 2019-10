Belleza







Emilia Clarke cumple 33 años: recordamos todos sus cambios de look | FOTOS Desde llevar la melena larga y oscura, hasta innovar con un corte pixie de tono platinado, Emilia Clarke se ha atrevido a todo. La estrella de ‘Game of Thrones’ ha cumplido 33 años y lo celebramos recordando sus más arriesgados cambios de look a través del tiempo.