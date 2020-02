Selena Gomez ha regresado al panorama de las celebridades con todas las ganas de comerse al mundo. Hace unos meses, conquistaba la industria musical y con su último disco “Rare”, y ahora se prepara para enamorar el universo beauty con su primera línea de maquillaje, bautizada de forma homónima con su último álbum.

La noticia ha sido confirmada por la misma cantante mediante su cuenta de Instagram, y aunque por ahora no hay muchos detalles acerca de los productos o la paleta de colores, Gomez ha confirmado que la fecha de lanzamiento se dará durante la temporada de verano en Norteamérica y se venderá en todas las tiendas Sephora de EEUU.

"Estoy lanzando mi propia marca de belleza y se llama 'Rare Beauty'. Esto es algo en lo que empecé a trabajar hace dos años. Encontré a aliados y a un equipo perfecto... lo que es importante para mí porque quería hacer una marca donde todos se sintieran cómodos", señaló la intérprete de "Lose You To Love Me" en redes sociales.

Además, Selena precisó que ‘Rare Beauty’ no tendrá ‘etiquetas’, pues cada uno de sus productos estará enfocado tanto en mujeres como hombres. “No estamos creados para lucir como los demás, estamos creados para lucir como nosotros mismos. Esto no será solo una marca, se tratará de todo un estilo de vida”, agregó.