Euphoria: ¿por qué todas las amantes de la belleza están obsesionadas con la serie?

Euphoria es un éxito en toda regla. La serie que se estrenó en junio de este año a través del canal HBO, narra la vida de un grupo de estudiantes de secundaria, que navegan entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad. El reparto, liderado por Zendaya, ha impresionado a la audiencia, quien ya la aclama como una de las mejores series del 2019. Pero eso no es todo.

La serie se ha vuelto muy popular entre la beauty community. ¿La razón? Doniella Davy, la maquilladora detrás de cada personaje. Basta solo con ver el Instagram de la artista para poder observar el nivel de originalidad que tiene cada uno de los looks que ha creado para cada personaje de la serie. De allí que toda amante o blogger de belleza, se haya vuelto fanática de Euphoria.

Los estilismos han sido varios. Rue (Zendaya) sorprende con sombras moradas, delineador ahumado y lágrimas creadas con glitter, Jules (Hunter Schafer) con sus ojos bañados en tonos arcoiris o Maddy (Alexa Demie), brillando con cristales Swarovski en el rostro.

“Euphoria es una realidad aumentada de las vidas de los adolescentes de hoy. Está formulada casi como una historia de terror. Se adentra en los motivos que están llevando a los adolescentes a tomar ciertas decisiones. ¡Su dolor y su realidad! Es un retrato muy oscuro pero bastante realista de la generación Z. Nuestro creador, Sam [Levinson], quería llevar al extremo a los personajes y que el maquillaje fuera su nueva herramienta de libertad de expresión. Me propuso emplear el maquillaje para desafiar los típicos cánones de belleza y maquillaje, y al mismo tiempo impulsar una estética completamente nueva que no se ve normalmente en televisión, ¡solo en las cuentas de Instagram de la generación Z!”, explicó la maquilladora a la edición mexicana de Vogue.

Además, señaló que también incluye referencias históricas en sus looks. Es amante de los años 60 y 70, y de la movida glam. Ambos le sirven como inspiración para crear cada uno de sus atrevidos y eclécticos looks.

El trabajo de Davy ha sido recibido con las manos abiertas. De hecho, la maquilladora se ha vuelto una celebridad en Instagram, donde publica cada una de sus creaciones.

"Nunca habían hablado tanto de mi trabajo. Me sorprende y me emociona que me digan: "Acabo de ir a la tienda y me he comprado un montón de brillantina y maquillaje de colores, me lo voy a plantar y voy a salir así. Que lo que yo hago les infunda ese valor para expresarse me emociona mucho", comenta.