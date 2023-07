Si de tendencias de cabello y cortes extravagantes se trata, los futbolistas suelen ser especialistas en el tema. Esta vez, el delantero italo peruano, Gianluca Lapadula, ha sorprendido con un atrevido look que trae de regreso la tan controvertida tendencia del pelo gris. Ya sea que el deportista esté intentando disimular la aparición de sus primeras canas o simplemente haya querido tener un cambio de look radical, la verdad es que nos hace cuestionar si este particular color de cabello está de vuelta.

Gianluca Lapadula sorprende al llevar el cabello platinado

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el jugador de fútbol compartió unas fotografías luciendo un cambio de look radical. En las imágenes se puede ver que Lapadula dejó atrás su característica cabellera voluminosa y oscura para darle paso a un juvenil corte con una decoloración de por medio.

Foto: IG @gianluca_lapadula_official

Junto a su amigo, el también futbolista Miguel Veloso, el futbolista de la selección peruana posó luciendo su nuevo look platinado.

Si bien este estilo puede parecer sumamente arriesgado, la realidad es que muchos colegas del delantero peruano ya han llevado este look anteriormente. Desde Lionel Messi hasta Kylian Mbappé, la lista es bastante larga.

¿La tendencia del pelo platinado vuelve?

En los últimos años, hemos visto como esta tonalidad de cabello ha triunfado. Tanto en figuras masculinas como femeninas, llevar una cabellera platinada o grisácea se ha convertido en símbolo de libertad, rebeldía y mucha actitud.

El éxito de este look ha sido tal que nos llegamos a preguntar ¿qué celebridad no ha llevado el cabello platinado al menos por un corto periodo de tiempo?





Entre las figuras femeninas más populares de Hollywood recordamos la platinada cabellera de Kim Kardashian, Jennifer Lawrence y Gigi Hadid.

Foto: Getty Images / Jeff Spicer

Por el lado masculino, Zac Efron, Justin Bieber y Adam Levine también se sumaron en algún momento de sus carreras a este radical cambio de look.