Globos de Oro: los secretos de belleza que dejaron las celebridades | FOTOS

Este domingo se celebró la 76 edición de los premios Globos de Oro y cientos de celebridades de Hollywood aprovecharon la ocasión para mostrar lo mejor de su estilo: lucieron vestidos exquisitos, peinados sofisticados y maquillajes de otro nivel. A propósito de la primera alfombra roja del año, es hora de inspirarnos con los secretos de belleza que dejaron en la gala.

Una de nuestras favoritas fue Emily Blunt que lució un vestido de encaje guipure, firmado por Alexander McQueen, el cual combinó con un moño texturizado hecho a base de trenzas holandesas inspirado en Juana de Arco. Para un toque glamoroso, el peinado llevaba joyas vintage de Neil Lane. ¿Cómo logró crear textura en el cabello?

"Agregué el spray de texturización seco The One de Frédéric Fekkai One y utilicé los dedos para que el cabello de Emily se hinchara y creara una textura más gruesa para una trenza más voluminosa y completa", explica su estilista Laini Reeves en su cuenta de Instagram.

En cuanto al maquillaje, Emily brilló con sombras metalizadas que iban a juego con su vestidos y labios naturales para no recargar. Todo creación de la maquilladora Jenn Streicher.

Julianne Moore deslumbró sobre la pasarela con un look 'total white' Givenchy Haute Couture. Para complementar la tenida, la actriz lució un peinado pulcro y minimalista: cabello lacio recogido en una cola baja con raya al costado. Un peinado, hecho por Marcus Francis, que dejó a la luz el cuello halter cruzado de su atuendo y derrochó elegancia.

Para el maquillaje, la actriz decidió un look natural, sofisticado y sobre todo de aspecto saludable. Sombras nude, labios rosa con un poco de brillo y piel saludable e iluminada. Para alcanzar el look de sus mejillas, su maquilladora aplicó un labial en ellas como primer paso.

"Comienzo con el brillo de labios RMS como 'cream blush' (rubor en crema), luego colocó una paleta de mejillas con KGD mineral en 01 Pink en la parte superior", cuenta Elaine Offers en su perfil de Instagram.

Otra de las actrices que brilló en la premiación fue la keniana-mexicana, Lupita Nyong'o. Para la gran noche optó por un vestido de flecos en tonos metálicos firmado por Calvin Klein. Pero lo más sorprendente de su tenida fue, sin duda alguna, su peinado.

Con la ayuda del estilista Vernon François, Lupita lució espectacular con un peinado que parece ser el resultado de una especie de batido en la parte frontal que concluye con una trenza baja en la parte posterior. Aunque el look rozó el maximalismo, la actriz supo llevarlo a la perfección.

¿Y para el maquillaje? A pesar de la gran presencia del vestido y el peinado, el delineador y las pestañas celestes no pasaron desapercibidos. "Un poco de diversión de los años 80's", así describió su trabajo en su cuenta de Instagram el maquillador Nick Barose.

Y en este listado, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar a una de las estrellas de la noche: Lady Gaga. La cantante sorprendió a todos con un diseño lleno de volumen firmado por la Maison Valentino. Pero eso no fue todo. Para un toque extra, Gaga llevó el cabello del mismo tono que su vestido: azul cerúleo.

El look lo consiguió junto a su estilista, Frederic Aspiras, que utilizó los productos de cabello de la firma 'Joicos' para el proceso de teñido y luego lo peinó en un moño alto con algunos cabello al aire.

Para una pincelada extra de color, la también actriz llevó sombras moradas con toques de 'shimmer' y las cejas muy marcadas. Todo obra de la maquilladora Sarah Nicole Tanno.