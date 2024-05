Envejecer es parte del proceso natural, pero eso no quiere decir que dejes de cuidar tu piel. Sobre todo a partir de los 50 años, etapa en la que los signos del envejecimiento no sólo se hacen extremadamente visibles, sino que también pueden generar ciertas afecciones a las que debes estar alerta si no quieres sufrir consecuencias negativas. ¿No sabes por dónde empezar o quieres lograr una rutina más efectiva? Aquí te traemos los mejores consejos de la mano de una experta en dermatología.

¿Qué pasa en la piel a los 50 años? Cuando cumples 50 años, lo vivido se refleja claramente en tu piel. Tanto si has procurado retrasar los signos del envejecimiento o si has dejado que todos los factores ambientales o personales la afecten; lo cierto es que ahora posees una piel madura que tiene diferentes necesidades y requiere de distintos tipos de cuidados a los que tenías cuando eras más joven. De acuerdo a la dermatóloga Soky Del Castillo (directora médica del centro dermatológico clínico y estético Derma Age), el proceso de envejecimiento empieza desde mucho antes, pero a esta edad se vuelve realmente notorio a través del foto envejecimiento. Esto es, aparición de distintos tipos de manchas (melasmas, léntigos solares, entre otros), arrugas, flacidez y deshidratación de la piel , pues a esta edad ya se empieza a notar la pérdida progresiva de colágeno que empezó entre los 25 y 30 años. “Una piel saludable tiene 70% de agua. Por eso es muy importante que cuando vamos madurando tratemos de recuperar la hidratación que se pierde con los años”, afirma. (Foto: Freepik) Rutina de cuidado de la piel para mujeres de 50 años Ya sea que busques renovar tu rutina o empezar con una por primera vez; sigue estas recomendaciones según la dermatóloga para que sea efectiva y notes verdaderos cambios. No olvides consultar con un médico para que revise el tipo de piel y sus necesidades. Limpiador de acuerdo al tipo de piel : Como hay cambios hormonales propios de la edad, la oleosidad suele bajar, por lo que podrías ya no necesitar seborreguladores para controlar la grasa. “ Hay mujeres de 50 que todavía tiene mucha oleosidad, pero hay otras que no. Por eso es importante que sea de acuerdo al tipo de piel ”, recuerda la experta. Para pieles grasas a mixtas, puedes apostar por el Clarifying Foam de Medik8 o el Cetaphil Pro AC Control en espuma. En normales a secas, uno de tipo ‘syndet’ o gentil como el Gentle Cleanse de Medik8 o el Gentle Cleanser de Skinceuticals.

Antioxidante: A esta edad, es clave el uso de antioxidantes, pues se pierde mucho colágeno por la acción de los radicales libres (más flacidez, arrugas y manchas). Lo recomendable es usar combinaciones potentes que lo incluyan como el uso de ácido ferúlico, vitamina E y vitamina C al 15% en las mañanas. Puedes apostar por el CE Ferulic 30 de Skinceuticals o el Super C Ferulic de Medik8.

Hidratante: El hidratante debe ser poderoso y eficiente para combatir la pérdida de hidratación propia de la edad. Escoge el tuyo según tu tipo de piel. Si es mixta a grasa, en suero. Si es normal a seca, en crema. Úsalo mañana y noche. Puedes apostar por el H.A. Intensifier de Skinceuticals o el Hydr8 Intense de Medik8.

Retinoides: Al tener una piel madura, el uso de retinoides es fundamental para tratar las arrugas y facilitar la renovación celular. La dermatóloga recomienda incorporarlo en la rutina de forma progresiva (elegir uno de baja concentración e ir subiendo conforme la piel se adecúe). Aplícalo solo en las noches. Puedes apostar por la gama de retinoantes de Medik8 o el Retinal Intense de Isdin.

Cremas antiglicación: En la glicación, los azúcares que consumes se depositan en las fibras de colágeno y cambian su estructura haciendo que se pierda colágeno. Usa cremas que tengan el efecto antiglicación, recomendable durante la noche. Puedes apostar por el A.G.E. Interrupter Advanced de Skinceuticals o los Age Reverse Day y Night de Isdin.

Péptidos: El colágeno es una proteína forma de muchos péptidos, por lo que es recomendable añadirlos en la rutina antiedad. Puedes apostar por el Liquid Peptides de Medik8.

Contorno de ojos: "La piel del contorno de los ojos es la más vulnerable porque ahí es donde se notan más los signos del envejecimiento", afirma la experta. Elige el contorno de ojos ideal de acuerdo a la necesidad (para tratar arrugas, ojeras u otros) y aplícalo mañana y noche. Puedes apostar por el A.G.E Advanced Eye de Skinceuticals o el Illuminating Eye Balm de Medik8 y el K-Ox Eyes de Isdin si tienes ojeras pigmentadas.

Fotoprotector solar: El ideal debe tener un factor de protección solar +50, UVA y UVB y tener una textura en función a tu tipo de piel. Si es mixta a grasa, uno fluido. Si es normal a seca, uno en crema. "Además, ahora hay una gran variedad de marcas que tienen líneas de fotoprotectores antiedad", agrega la experta. Reaplícalo cada 3 horas. Puedes apostar por el FotoUltra Age Repair de Isdin o el Anthelios Age Correct de La Roche-Posay. (Foto: Freepik) Productos y tratamientos ideales para pieles maduras Si tienes una piel muy oleosa, puedes usar muy ocasionalmente un exfoliante si lo deseas; pero si es normal a seca, no tendrá efecto (es más, incluso podría irritar la piel si usar uno fuerte o si lo aplicas mal). En su lugar, es mucho más recomendable apostar por mascarillas, de acuerdo a la experta. Son más gentiles con la piel y te provee la seguridad de que no te irritará. "Hay algunas que ayudan a controlar el sebo, otras que ayudan con las manchas, otras que son hidratantes y así", explica la dermatóloga que recomienda aplicarlas una o dos veces a la semana. En cuanto a tratamientos, se eligen de acuerdo a la necesidad de la piel. "Para cada problema, hay un procedimiento", afirma la experta. Para tratar las arrugas, inyecciones de botox. Para tratar la flacidez (que empieza en los surcos nasogenianos y se extiende en el resto del rostro) y tonificar la piel, los estimulantes de colágeno. Para dar sostén y estructura al rostro, inyecciones de ácido hialurónico. Para manchas y regenerar la piel, tratamientos de láser. Ahora bien, no tienes porqué elegir solo uno. Es más, la experta recomienda apostar por tratamientos combinados para obtener mejores resultados. "Por ejemplo, un láser solo no va a hacer milagros, por eso es preferible combinar tratamientos", afirma. Así, no solo tendrás una piel más joven, sino también más sana. (Foto: Freepik)