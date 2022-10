En la realidad digital que vivimos, parece ser que un inocente video o incluso un tip de maquillaje puede convertirte en la máxima polémica de internet y Hailey Bieber sabe muy bien eso. La modelo no logra alejarse de los titulares que ponen en controversia tanto lo que dice, lo que lleva puesto y hasta como decide maquillarse.

Mientras promocionaba uno de los productos de su marca cosmética Rhode, la joven modelo mostró su conjunto favorito de productos que consistía en un delineador de labios en tono marrón y un ‘gloss’ translúcido.

Este video viral de TikTok nos llevó del drama acerca de la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber –su actual esposo– a una caliente discusión acerca del look de labios que Hailey bautizaba como el look para este otoño. Inmediatamente, los usuarios de TikTok apuntaron que el maquillaje denominado como ‘brownie glazed lips’ no se trataba más que de la estética popularizada en los años 90 por mujeres latinas y afroamericanas.

Fotos: Getty Images

Los comentarios que acusan a Hailey Bieber de apropiación cultural de un estilo de maquillaje que ha estado presente hace más de dos décadas en las comunidades de color no se hicieron esperar. Desde los usuarios que compararon el look final con la manera en la que sus mamás o tías se pintaban los labios en los años noventa; hasta aquellos que señalan que la joven de 25 años no hace más que repetir un tip de belleza que siempre existió y en su momento fue popularizado por celebridades como Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Janet Jackson, Halle Berry, entre otras.

¿Qué es lo que realmente incomoda al internet?

Muchos usuarios están convencidos que la modelo norteamericana fue quien creó este maquillaje y eso, sin duda, genera incomodidad. Incomodidad porque es evidente que la inspiración de Hailey Bieber partió de algún concepto o imagen concreta y mientras tanto, la comunidad de personas de color (en especial de origen latino) se aseguran de defender una de las expresiones de arte que ha sido característica de su cultura por varios años.

Fotos: TikTok @haileybieber

Ante este debate tan controvertido, una de las voces más representativas de la industria de belleza también compartió sus pensamientos. “Cuando se trataba de mis hermanas, de mi madre, y en las comunidades negras y latinas en general, este estilo se veía de forma despectiva”, precisó a Diet Prada (cuenta de Instagram especializada en moda) Sir John Barnett, maquillador personal de Beyoncé. “Ahora que esta estética se ve en cuerpos de personas blancas recién se le atribuye el valor de un look ‘trendy’ o que está de moda”.

Foto: IG @diet_prada

A medida que las tendencias pasadas llegan a nuevas generaciones a través de las redes sociales, el contexto muchas veces se pierde. Ya estamos acostumbradas a ver como ciertos grupos reclaman estilos y modas como propias y ante esto es necesario detenerse y reconocer –siempre con respeto– que las influencias de épocas pasadas tienen un valor y es importante que este sea reconocido como tal.