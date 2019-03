Heidi Klum o el peinado más extraño que verás hoy | FOTOS

La modelo y conductora de televisión, Heidi Klum, es uno de los iconos de moda más seguidos a nivel mundial. Su estilo- creativo, femenino y sensual- se traduce en looks espectaculares dentro y fuera de la alfombra roja. Desde sus tenidas casuales hasta sus vestidos de gala: la modelo es siempre fiel a su estilo, que pocas veces le da la espalda.

Hasta ahora.

Esta semana, la actriz alemana asistió a la gala amfAR, que tuvo lugar en Hong Kong (China), luciendo una tenida de la casa italiana Versace que dejó mucho que desear. El vestido era más complicado de lo normal: una especie de 'sleep dress' negro que llevaba por dentro una malla de pedrería que creaba un look poco favorecedor para su silueta y muy (pero muy) extraño. Pero eso no fue todo.

Como si fuera poco, el maquillaje y peinado terminaron de arruinar la tenida, siendo este último el que se llevó la peor parte. Para el maquillaje, la modelo optó por un 'smokey eyes' sumamente recargado que, en lugar de abrirle la mirada y aportarle sensualidad, le sumó años y la hizo lucir cansada.

Para el peinado, eligió un moño alto muy ajustado que la hacía lucir sofisticada y elegante. No obstante, para agregar el toque extra al look, decidió coger algunos mechones y crear un suerte de diseño floral a la altura de las patillas, lo cual le proporcionaba una sombra en el rostro. Un detalle que solo empeoró todo el look.

Aquí te dejamos algunas imágenes de la tenida completa. Y tú, ¿qué piensas?