Lo llaman “el diseñador de las Misses”. José Zafra lleva dieciocho años en el rubro de la moda especializándose en alta costura y vestidos de novia. Sin embargo, su verdadera pasión está en los trajes de competencia, o “de escenario”, como prefiere llamarlos. En los últimos años, ha vestido a varias reinas de bellezas como Sofía Cajo, Alessia Rovegno, Camila Escribens, o incluso Luciana Fuster , con quien saboreó por primera vez una corona en el concurso Miss Grand International 2023. Pero este año, su éxito alcanzó una nueva cima. La Miss Dinamarca, Victoria Kjaer , se llevó la corona de Miss Universo luciendo un vestido de su autoría, de tono rosa enfundado en pedrería y transparencia.

En exclusiva para Viu, el diseñador nos revela los secretos detrás de cada creación, cómo es realmente vestir a una Miss Universo y qué opina sobre el desempeño de Tatiana Calmell, Miss Perú 2024, quien logró clasificar al Top 12 en uno de los certámenes más esperados del año.

Victoria Kjaer se convirtió en la primera mujer danesa en llevarse la corona del Miss Universo. (Foto: Redes sociales).

─¿Cómo se dio la oportunidad de vestir a la Miss Universo?

Gracias al famoso “boca a boca”. Me siento muy contento que mi trabajo esté siendo reconocido a nivel internacional, que guste mi ropa. A veces me contactan, me dicen que les gustó cómo vestí a tal o cual candidata y que les gustaría trabajar conmigo. Y así fue.

─¿Cómo fue el proceso de diseño del icónico vestido ganador?

Cuando empezamos a trabajar juntos, la directora de Miss Dinamarca me dijo: “todo el mundo dice que ella [Miss Dinamarca] parece una Barbie”. Así que decidimos jugar con esa idea y diseñar un vestido en un tono rosa muy femenino. Al inicio, querían mucha transparencia y abertura. Ella venia de participar en el Miss Grand International, que tiene otros requisitos. Cada certamen es diferente. Sugerí que trabajáramos algo más discreto y elegante al tratarse del Miss Universo y les encantó la idea.

─¿Cuánto tiempo demoró confeccionar la pieza?

Quince días. Tomamos las medidas virtualmente y trabajé el vestido con mi equipo aquí en el Atelier de Lima. La pieza llevaba un corsé interno súper ajustado para marcarle la cintura y crear aún más el efecto Barbie. También tenía unas líneas en pedrería a lo largo para estilizarla. Lo más gracioso fue que cuando llegamos a México se lo probó, me dijo que le encantó pero que le gustaría agregarle unos detalles en los hombros. A esa hora recorrí todo Ciudad de México buscando pedrería rosada y creé las mangas y los flecos que cuelgan de cada lado del vestido.

─¿Suelen pasar cambios así a último minuto?

A veces. De todos modos, soy muy perfeccionista así que si tengo que desarmar un vestido tres veces, lo hago. Ante mis ojos tiene que estar perfecto.

Victoria Kjaer es bailarina profesional, empresaria y activista por la salud mental. Tiene 21 años. (Foto: redes sociales).

─¿Cómo viviste la noche de la gala?

Con muchos nervios. Siempre voy a tener nervios de que todo esté perfecto. Cuando ella pasó al Top 12, lo único que pensaba era “por favor que todo esté perfecto, que el cierre esté bien, que ella esté cómoda”. Me pasa con cada cada reina antes que sale al escenario con un vestido mío, son los mismos nervios.

─¿Esperabas que gane? ¿qué sentiste cuando la viste coronarse usando un diseño tuyo?

Imagínate. Feliz y emocionado porque es el segundo año consecutivo que veo mi vestido pasando a una final. Sabía que ella lideraba muchas de las encuestas, pero nunca se sabe quién ganará hasta el último momento. Cuando la coronaron me quedé frío, en shock. No podía creer que había ganado con mi vestido. Sentí una gratitud enorme. Gratitud con Dios, con mis equipo, con la directora, con la reina, con todos. Todo valió la pena. Siento que valió la pena todo el esfuerzo, todas las amanecidas. Tuve el honor de vestir a la Miss Universo.

José Zafra posando junto a Victoria Kjaer tras la coronación. (Foto: Difusión).

─¿Veremos a la Miss Universo luciendo más looks Zafra?

Ojalá. Ahora ella trabaja con la organización de Miss Universo. Ellos cuentan con un comité de styling, así que dependerá de ellos. Obviamente, estoy con los brazos abiertos a vestirla nuevamente, cuando ella lo requiera.

─La Miss Perú 2024 Tatiana Calmell también brilló durante la gala. Anteriormente vestiste a muchas representaste peruanas, sorprendió que Tatiana no luciera un vestido tuyo...

Tatiana es una candidata es muy buena y muy bella, pero como siempre digo se tiene que sentir cómoda y bien. Si ella eligió a otro diseñador es porque así lo quería y está bien. Según mi apreciación, se le veía regia con su vestido, la verdad vi su personalidad reflejada en su vestido. La sentí identificada y se veía hermosa. Ella se vio radiante. Hubiera sido lindo verla en el top 5, siento que lo merecía.

─Has alcanzado un nuevo peldaño en tu carrera como diseñador. ¿Es fruto del esfuerzo de todos estos años?

Eso creo. Tengo una trayectoria de dieciocho años como diseñador. Siempre he hecho colecciones de alta costura y novias. La primera vez fue en el 2008, cuando hice un vestido para Jacqueline Spoljaric que representó a Arequipa en Miss Peru Mundo 2007. Ahí empezó todo. Luego me dediqué unos años al rubro de novias y retomé en el 2021, cuando vestí a Yely Rivera para la preliminar del Miss Universo. He vestido Camila escribens, a Luciana Fuster, Maricelo Gamarra, Alessia Rovegno…He vestido a nivel nacional como internacional.

─¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de vestir a una reina de belleza?

Es un mundo totalmente distinto. Una cosa es un vestido de alta costura y otra un vestido de escenario, de show. Primero, tienes que conocer a la candidata: su personalidad, saber identificar con qué se siente cómoda y qué le gusta. Luego, hay que tener en cuenta que para el escenario siempre va a funcionar el brillo porque te hace resaltar con las luces y a la distancia notas a la reina. También funcionan los trazos más definidos, los dibujos más claros. Sino, de lejos se pierde el diseño. Hay que visualizar el vestido no solo a corta distancia, sino a larga.

Cuando viajé con Camila escribens al Miss Universo veía muchos vestidos de algunas participantes de color verde que en la pantalla se veían grises. Hay que tener en cuenta que el color sea el adecuado para que no se pierda en la pantalla. El vestido tiene que impresionar al jurado. Mi estilo es resaltar la cintura, una cintura muy angosta tal cual reloj de arena, y resaltar lo más lindo de cada mujer. Me gustan las transparencias pero sin llegar al exceso que se vea vulgar.