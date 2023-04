Aún en pleno 2023, todavía salen a la luz casos como este. La exitosa cantante colombiana Karol G reveló en redes sociales su incomodidad con las últimas fotos reveladas por la edición española de la revista GQ. La artista confirmó lo que se ve a simple vista: las imágenes estaban retocadas y distaban mucho de la realidad. Tal y como lo expresa en su publicación, la cantante originaria de Medellín lo toma como una falta de respeto a ella y a todas las mujeres: “mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, señalo en su publicación en Instagram.

La sesión de fotos llega de la mano de una entrevista que GQ le realizó a la artista sobre su carrera y últimos éxitos. A propósito, le tomaron una serie de fotografías en las que Karol G aparece con distintos looks en un estudio de fotos. La más controversial de todas, compartida por ella misma, es la imagen principal de portada: la artista luce un vestido con “cut outs” en tono verde con el cabello suelto en el tono rojizo que la caracteriza. En la imagen se ve claramente los cambios en el rostro y cuerpo productos de la edición.

“No sé ni por donde empezar este mensaje…”, escribió la colombiana esta tarde. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara todos esos cambios”, señalo la artista.

Ademas, Karol G confirmó que había pensado mucho antes de publicar su sentir, pero lo considero necesario no solo por ella, también por otras mujeres que luchan a diario para sentirse bien con su cuerpo. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó.

Ante la publicación de la artista, la revista aún no se pronuncia ni retira las imágenes de la entrevista publicada en su página web. Sin embargo, no han publicado la portada ni las fotografías en sus redes sociales donde miles de fanáticos de la artistas han publicado comentarios cuestionando las acciones del equipo editorial.