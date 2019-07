Kate Middleton: médico asegura que la duquesa se puso bótox 

Los miembros de la corona real británica acaparan las portadas de medios y revistas europeas constantemente. Algunas veces se trata sobre su trabajo, otras sobre su vida privada y los escándalos en los que se ven envueltos. Esta vez se trata de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.

Una foto de la esposa del príncipe William se ha vuelto viral en internet. Se trata de una publicación de la cuenta del Dr. Medi Spa Clinic (@drmedispa) en Londres, que pertenece al Dr. Munir Somji, cirujano plástico británico. En la publicación, el doctor insinúa que Kate Middleton es fiel clienta de su clínica, mientras asegura que la duquesa goza de los beneficios del 'baby bótox', procedimiento que ha borrado las líneas de expresión de su frente y la posición de sus cejas.

"Nuestra Kate ama un poco de bótox", precisa el médico en la publicación. "Noten la reducción de líneas finas en la frente. Pero también la depresión de la ceja media (parte media) y la elevación del extremo lateral de la ceja", continúa.

La publicación de la cuenta del Dr. Medi Spa Clinic (@drmedispa), que ahora ha sido borrada. (Foto: captura de pantalla)

La noticia ha impactado a los usuarios de internet pues, según estamos acostumbrados, los miembros de la royal family no suelen optar por tratamientos estéticos. Aunque claro, no tiene absolutamente nada de malo. Al menos, no para nosotros.

Sin embargo, los miembros de la corona piensan distinto. En un severo comunicado, el Palacio de Buckingham se pronunció al respecto y negó que la duquesa sea clienta de dicha clínica o que se haya puesto bótox.

"La publicación del Dr. Medi Spa es categóricamente falsa y, además, la familia real nunca respalda ninguna actividad comercial", señalaron.

Tras la noticias, medios británicos se contactaron con la clínica para confirmar que Middleton es una de sus clientas. Sin embargo, el centro médico no dio una respuesta clara.

"No podríamos revelar si ella es realmente cliente o no", dijo el gerente de marketing, Sammy Curry. "Tenemos acuerdos de no divulgación en los que no podemos hablar de nuestros clientes de alto nivel. No podemos comentar en absoluto que ella haya acudido a nosotros", continuó.

Por su parte, el Dr. Munir Somji señaló que su única intención fue mostrar los beneficios del procedimiento. "quería mostrar la transformación que puede crear y, obviamente, cómo se puede usar para obtener resultados sutiles y cómo es realmente bueno para el antienvejecimiento", comentó.

La información aún no queda clara. ¿Será o no Kate Middleton fiel creyente del 'baby bótox'? De todos modos, sea producto de un tratamiento estético o no, la duquesa parece ser experta en cuanto a secretos de rejuvenecimiento se refiere pues luce mejor que nunca.