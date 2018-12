Khloé Kardashian lanzará su colección de maquillaje y es todo lo que esperabas

Primero fue Kylie, luego Kim y ahora Khloé. La hermana de las Kardashian intentara conquistar la industria de la belleza con su nueva colección cápsula de maquillaje junto a su mejor amiga, Malika, y en colaboración con la firma de cosméticos, Becca. La línea es todo lo que esperábamos: una explosión de iluminadores y labiales de tonos 'nude' que enamoran a primera vista.

Aunque a diferencia de sus hermanas, la celebritie está lanzando únicamente una colección cápsula y no una firma de 'makeup', no se sabe si a futuro se lanzará de lleno a la industria 'beauty'. Por el momento, su línea cuenta con iluminadores, rubores, bronceadores, labiales en tonos 'nude' y rojo, bases, correctores, polvos traslúcidos y más. Al parecer, no habrá ninguna paleta de sombras.

La colección ya está disponible en la página web de Becca y los precios van desde 18 hasta 44 dólares. ¿Revelarán más productos durante los próximos días? Solo queda esperar para averiguarlo.