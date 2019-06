Kim Kardashian anuncia colección de maquillaje junto a Winnie Harlow

En un nuevo capítulo de 'Keeping up with the Kardashians', el exitoso reality de Kim Kardashian y su familia, la socialité anuncia lo que muchos esperaban: una colección de maquillaje junto a alguien que no es de su familia. Pues sí, aunque todas sus líneas han sido sumamente exitosas, las colaboraciones siempre han sido junto a miembros de su familia- exceptuando a su maquillador Mario Dedivanovic- y el público parece estar emocionado por la inclusión de uno de los rostros más populares de la industria del modelaje: Winnie Harlow. Sí, hablamos de la modelo con vitiligo que hizo historia tras conquistar pasarelas y casas de moda con su exuberante cuerpo. Pues a ella, ni el vitiligo ni nada la detiene.

La unión es potente. En el episodio del reality, se ve que la empresaria piensa en ella luego de sufrir mucho con la psoriasis, enfermedad que afecta su piel, y se siente inspirada por la manera en que la supermodelo afronta el vitiligo. "¿Cómo logró tener tanta confianza para conquistar el mundo?", se pregunta Kardashian en el avance del episodio.

Por eso, la socialité ha decidido colaborar con ella en su nueva colección de maquillaje. Hasta el momento, solo se sabe que en la sesión de fotos ambas han lucido smokey eyes en tonos café con sombras brillantes doradas, mucho iluminador y labios llenos de brillo. Por ello, se espera que la colección esté inspirada en la noche y tenga mucho, pero mucho, shimmer a la vista.