Kourtney Kardashian y el secreto para una piel impecable 

Radiante, luminosa e impecable. Esas son las tres palabras que usaría para describir la piel de Kourtney Kardashian. La empresaria no solo tiene 39 años y tres hijos, sino que se dedica a su nuevo emprendimiento 'Posh' y al reality familiar 'Keeping up with the Kardashians'. Sin embargo, pareciera que ni los años ni el estrés han logrado dañar su piel.

Pero, ¿cuál es su secreto para lucir un rostro joven, fresco y saludable? Al parecer, la respuesta está en llevar una rutina de piel diaria sin falta. Un máscara purificante, una serie de hidratantes y, por supuesto, un buen protector solar. Eso sí: todo con ingredientes orgánicos. O por lo menos así lo hace Kardashian.

La también modelo reveló su rutina de piel diaria en un nuevo video junto a Vogue, en donde contó el paso a paso. Primero, una buena máscara purificante con propiedades detox e iluminadoras. Para potenciar su poder, Kourtney recomienda mezclarla con miel que tiene beneficios anti bacterianos y antioxidantes. La coloca sobre la piel con la ayuda de una brocha plana y al terminar, pasa a los labios, a los que le aplica una mezcla de miel, aceite de coco y azucar para exfoliarlos.

Luego, se limpia las mascarillas y termina el proceso refrescándose con unas almohadillas faciales. Después, es turno del sérum- el cual coloca con sus manos- y luego un hidratante líquido. Para finalizar, aceite para rostro- que provee un brillo un natural- y protector solar.

Dale 'play' a este video y descubre la rutina de piel completa de Kourtney Kardashian.